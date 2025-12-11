見て楽しい！遊んで楽しい！「トミカ・プラレールフェスティバル in SAPPORO」冬休みに開催決定！
2025年12月27日（土）から2026年1月12日（月・祝）まで、『 サッポロファクトリーアトリウム・サッポロファクトリールーム』にて『トミカ・プラレールフェスティバル in SAPPORO』が開催されます。画像：札幌テレビ放送株式会社
みんな大好きトミカとプラレールがいっしょに楽しめるイベントが、『 サッポロファクトリーアトリウム・サッポロファクトリールーム』で初開催！
『トミカ・プラレール巨大ジオラマ』などの大迫力の展示ゾーンに加え、アトラクションゾーンでは大人気の『トミカ組立工場』『トミカつり』『プラレールあみだくじ』も登場します！画像：札幌テレビ放送株式会社
トミカ、プラレールグッズの販売はもちろん、大人気のイベント記念商品にも注目です。詳細情報
トミカ・プラレールフェスティバル in SAPPORO
開催期間：2025年12月27日（土）～2026年1月12日（月・祝）
※12月31日（水）、1月1日（木・祝）はお休み
開催時間：10:00～17:00（最終入場時間は16:30）
開催場所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリーアトリウム・サッポロファクトリールーム
入場料：前売券 750円、トミカつり付前売券（数量限定）1,250円、当日券 800円
※3歳以上（大人・子ども）料金一律です。
※2歳以下は無料です。
※小学生以下のお子様のみでの入場はできません。
※トミカつり付前売券は前売券の販売期間のみ、数量限定につき無くなり次第販売終了となります。
※日時（日付）指定ではありません。
※イベント会場内の状況により、入場をお待ちいただく場合があります。
※有料アトラクションには、会場内で販売しているアトラクションチケットの購入が必要です。
※アトラクションチケットは、来場当日会場にて販売されます。
※チケット情報など詳細はホームページをご確認ください。
※画像はイメージです。
今度の冬休みは、『サッポロファクトリーアトリウム・サッポロファクトリールーム』で家族みんなで一緒に遊びに行ってみてはいかがでしょうか？文／北海道Likers
