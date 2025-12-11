2025年12月27日（土）から2026年1月12日（月・祝）まで、『 サッポロファクトリーアトリウム・サッポロファクトリールーム』にて『トミカ・プラレールフェスティバル in SAPPORO』が開催されます。

画像：札幌テレビ放送株式会社

みんな大好きトミカとプラレールがいっしょに楽しめるイベントが、『 サッポロファクトリーアトリウム・サッポロファクトリールーム』で初開催！

画像：札幌テレビ放送株式会社

『トミカ・プラレール巨大ジオラマ』などの大迫力の展示ゾーンに加え、アトラクションゾーンでは大人気の『トミカ組立工場』『トミカつり』『プラレールあみだくじ』も登場します！

画像：札幌テレビ放送株式会社

トミカ、プラレールグッズの販売はもちろん、大人気のイベント記念商品にも注目です。

詳細情報

トミカ・プラレールフェスティバル in SAPPORO

開催期間：2025年12月27日（土）～2026年1月12日（月・祝）

※12月31日（水）、1月1日（木・祝）はお休み

開催時間：10:00～17:00（最終入場時間は16:30）

開催場所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリーアトリウム・サッポロファクトリールーム

入場料：前売券 750円、トミカつり付前売券（数量限定）1,250円、当日券 800円

※3歳以上（大人・子ども）料金一律です。

※2歳以下は無料です。

※小学生以下のお子様のみでの入場はできません。

※トミカつり付前売券は前売券の販売期間のみ、数量限定につき無くなり次第販売終了となります。

※日時（日付）指定ではありません。

※イベント会場内の状況により、入場をお待ちいただく場合があります。

※有料アトラクションには、会場内で販売しているアトラクションチケットの購入が必要です。

※アトラクションチケットは、来場当日会場にて販売されます。

※チケット情報など詳細はホームページをご確認ください。

※画像はイメージです。

北海道Likers編集部のひとこと

見て楽しい！ 遊んで楽しい！ みんな大好きトミカとプラレールがいっしょに楽しめるイベントが開催決定！

今度の冬休みは、『サッポロファクトリーアトリウム・サッポロファクトリールーム』で家族みんなで一緒に遊びに行ってみてはいかがでしょうか？

文／北海道Likers

【画像・参考】今度の冬休みはトミカとプラレールが札幌に大集合！「トミカ・プラレールフェスティバル in SAPPORO」開催決定！ - PR TIMES

© ＴＯＭＹ

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。