公務員のモヤモヤを市場価値に変える。札幌発の特化型キャリア相談サービス「カントミントキャリア」が始動

安定した職業の代名詞とも言える公務員ですが、「このまま定年までいていいのか」「自分の経験は民間企業で通用するのか」など、自身のキャリアに人知…