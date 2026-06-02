北海道Likers
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先端ARテクノロジーで医療現場に「ぬくもりのある体験」を届ける
北海道Likersのでは、北海道のさまざまな分野の“仕事人”を取り上げ、その取り組みや志、熱い想いを紹介しています。 今回は、旭山動物園の監修と先…
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サッポロビール博物館がバリューアップオープン！最新の音声ガイド＆限定“復刻ビール”で150年の歴史を五感で体感
明治の面影を今に伝える、美しい赤レンガの建物。札幌観光のシンボルとして、そして日本のビールづくりの歴史を伝える殿堂として愛されてきた『…
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岩見沢から届く、小麦の記憶。ベーカリーカンスケの「北海道黒豆あんぱん」をお取り寄せ
日本有数のパンの消費量が多い都市・京都に生まれ育った、パン大好きライターのみやこです。これまで200店舗以上のパン屋さんを自らの足で巡り…
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命を繋ぐ量産と美味しさ全振り。ミシュランシェフを唸らせる十勝・兄弟農家の挑戦
北海道Likersの『情熱の仕事人』では、北海道のさまざまな分野の“仕事人”を取り上げ、その取り組みや志、熱い想いなどを紹介しています。 北海道の…
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伝統とニューカルチャーを融合し、函館の新しい夏の風景を創る
北海道Likersのでは、北海道のさまざまな分野の“仕事人”を取り上げ、その取り組みや志、熱い想いを紹介しています。 今回は、函館市で新感覚の野外…
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北海道初上陸！「IKEAポップアップストア in 当別町」の裏側に迫る
北海道初となるポップアップストアに、「待ってました！」と期待の声が数多く寄せられているようです。 そこで筆者ら『北海道Likers』編集部は、皆さ…
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母の応募で大ブレイク！米澤りあの「北海道愛」と「らしさ」全開の未来
北海道に新しい彩りを添えていく次世代にフォーカスし、彼らが北海道で何を企て、どんな未来を夢見ているのか。 画像：米澤りあ 北海道室蘭市…
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札幌から届く、小麦の記憶。どんぐりの「ちくわパン」をお取り寄せ
日本有数のパンの消費量が多い都市・京都に生まれ育った、パン大好きライターのみやこです。これまで200店舗以上のパン屋さんを自らの足で巡り…
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東京で富良野のリアルを聞く！富良野市への移住・ワーケーションを“気軽に”相談できる2日間のイベントが開催
美しい自然景観で知られ、国内外から多くの観光客が訪れる北海道・富良野市。いつかこんな場所で暮らしてみたいと憧れつつも、「仕事はあるのか」「厳…
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移住者3名が本音で語る！釧路での「二地域居住」と「長期滞在」のリアルに迫るイベント
豊かな自然や涼しい気候に魅了され、北海道での暮らしを夢見る方は多いはず。近年、一つの拠点に縛られない“二地域居住”や“長期滞在”といった新し…
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公務員のモヤモヤを市場価値に変える。札幌発の特化型キャリア相談サービス「カントミントキャリア」が始動
安定した職業の代名詞とも言える公務員ですが、「このまま定年までいていいのか」「自分の経験は民間企業で通用するのか」など、自身のキャリアに人知…
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最短5分で寄附完了！根室管内初の「ふるさと応援納税🄬」導入の裏側
北海道東部、見渡す限りの牧草地が広がる酪農の町・中標津町。2026年4月1日（水）より、根室管内で初めてとなる現地決済型のふるさと納税『ふるさと応…
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偶然の出会いから生まれたwin-winな関係。岩塚製菓が北海道・千歳で紡ぐ地域連携とは
北海道Likersの『情熱の仕事人』では、北海道のさまざまな分野の“仕事人”を取り上げ、その取り組みや志、熱い想いなどを紹介しています。 今回お話…
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ヒグマと共生し「質の高い利用と保全」で知床の未来を紡ぐ
北海道Likersのでは、北海道のさまざまな分野の“仕事人”を取り上げ、その取り組みや志、熱い想いを紹介しています。 今回は、世界自然遺産・知床を…
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行列回避で全国の味を堪能！「やきとりJAPANフェスティバル」の優先購入パスがふるさと納税に登場（室蘭市）
全国各地から特色あるやきとりの名店が一堂に会し、熱気と香ばしい煙に包まれる国内有数のグルメイベント『やきとりJAPANフェスティバル』。2026年8月…
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ヒグマやシマエナガも登場！別海町の生態系を遊び尽くすカードゲームが誕生
広大な大地と豊かな海、そして手つかずの自然が残る北海道・別海町。ヒグマやオオワシ、シマエナガなど多様な生きものたちが暮らすこの町の生態系を、…
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帯広の夜を彩る至福の一杯！「夜のスープカレー屋さん」で心も体も満たされるスパイス体験
北海道・帯広。美味しいものが集まるこの街で、夜遅くまで絶品のスープカレーを楽しめるお店があるのをご存知でしょうか。 JR帯広駅から…
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東川町がホテルをジャック!? 札幌市内のホテルでイベント開催
大雪山の雪解け水が地下水として全戸に供給される、日本でも稀有な“上水道のない町”北海道・東川町。近年は豊かな水や自然環境に魅せられた多くのク…
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待ち時間ゼロですぐにテント設営！北海道えりも町「百人浜オートキャンプ場」が観光DXによる無人受付システムの実証実験を開始
2024年6月に国立公園に指定された『日高山脈襟裳十勝国立公園』に位置し、豊かな自然を満喫できる北海道えりも町の『百人浜オートキャンプ場』…
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ノロッコ号ラストイヤー！富良野駅からの「二次交通」充実で、花とワインを巡る旅がもっと快適に
初夏の風に揺れる美しいラベンダー畑や、なだらかな丘陵地帯が織りなすパッチワークの絶景。北海道を代表する観光地・富良野市には、国内…