サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCは新監督に村主 博正さん（49）が就任すると発表しました。湯脇代表は「鹿児島らしいサッカーを体現していただけるのでは」と期待を寄せました。



来シーズンに向け大きな動きがあった11日午前。鹿児島ユナイテッドFCの湯脇代表と稲葉キャプテンなど3人は今シーズンの報告にKYTを訪れていました。稲葉キャプテンは「すごく悔しいシーズンだったが積み上げられた部分もあった」 と今シーズンを振り返りました。





（鹿児島ユナイテッドFC・稲葉修土主将）「ホームアウェー関係なくサポーターの方々が素晴らしい雰囲気を作ってくださっていたので、本当に感謝と一緒にリベンジしたいという思いでいっぱい」ユナイテッドは11日、新監督に村主博正さん（49）が就任すると発表しました。村主さんは静岡県出身で2022年、J3いわきFCの監督としてJ2昇格。昨シーズンから今シーズンまではファジアーノ岡山のコーチとしてJ1の舞台も経験しました。（鹿児島ユナイテッドFC・湯脇健一郎代表）「我々が目指すサッカーを体現してくださるのではないかと思っている。鹿児島らしいサッカーって何なのだろうといったときに、泥臭く貪欲にアグレッシブに前に前にゴールを目指して戦っていく、そこを期待しております」村主さんは「目標であるJ3優勝、J2昇格を達成するために、相手よりタフに、倒れず、走り続け、アグレッシブにゴールを目指し、 勝利への執着を体現できるチームを作っていきたい」とコメントしています。