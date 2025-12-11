¹âÃÎÅìÀ¸¡¡ÌÈµö¹¹¿·¤Ç»×¤ï¤Ì¼ÁÌä¡ÖÊÌ¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ø²áµî¤Ë³Ð¤»¤¤ºÞ¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÃÎÅìÀ¸¤¬£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÌÈµö¹¹¿·¤ÎºÝ¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÃÎ¤ÏÌÈµö¹¹¿·¤Î¤¿¤á·Ù»¡½ð¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤é»×¤ï¤Ì¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Ù»¡½ð¤ËÌÈµö¤Î¹¹¿·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÊÌ¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÌÈµö¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡Ø²áµî¤Ë³Ð¤»¤¤ºÞ¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¤â¼£ÎÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©²¿¤«ÉþÌô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡×¤È²áµî¤ÎÌôÊª»ÈÍÑÎò¤«¤é¡¢¸½ºß¤ÎÌô¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹âÃÎ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ªº£¹¹¤Ê¤ó¤Ç¡©²¶¥´¡¼¥ë¥ÉÌÈµö¤Ç£µÇ¯Á°¹¹¿·¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤³¤ï¤Ã¡ª±¿ÍÑÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©Ã¯¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö·Ù»¡ÆâÉô¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅý¹ç¡¦¼«Æ°¾È¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¹¿·¤Î¤¿¤Ó¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤Ê¤éÇ¼ÆÀ¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¹¹¿·¤Ç½é¤á¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤Âç¤´¤È¤Ã¤Æ»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£