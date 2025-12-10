【道産子ギャルはなまらめんこい 冬木美波 1/6スケール完成品フィギュア】 予約期間：2026年2月4日23時59分まで 2027年1月 発売予定 価格：28,600円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「道産子ギャルはなまらめんこい 冬木美波 1/6スケール完成品フィギュア」を2027年1月に発売する。予約期間は2026年2月4日23時59分まで。価格は28,600円。

本製品は、TVアニメ「道産子ギャルはなまらめんこい」より、北海道の雪景色に咲く飛び切り笑顔の道産子ギャル「冬木美波」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

小さい雪だるま君と一緒に雪国の寒さを感じさせない生足も大胆に空いた胸元も余すことなく再現しており、色々な角度から造形を堪能できる仕上がりとなっている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約275mm 素材：ATBC-PVC、ABS

(C)伊科田海／集英社・道産子ギャルはなまらめんこい製作委員会

