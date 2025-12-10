【年収18倍時代】新築マンションが高すぎて買えない！？今、家を買うなら絶対に抑えておきたい「4つのポイント」をプロが解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
日経新聞の報道によると、新築マンションの価格は年収の約10倍、東京都内に至っては約18倍という驚異的な水準に達しています。18年分の年収をすべて注ぎ込んでようやく買える計算ですから、もはや「高嶺の花」になりつつあります。
それでも、「やっぱりマンションが欲しい」と考える人は後を絶ちません。この異常な価格高騰の中で、後悔しない物件購入をするにはどうすれば良いのでしょうか。
らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さんと、二級建築士でもある不動産エージェントの佐藤健斗さんが、今だからこそ抑えておきたい「4つのポイント」を徹底解説します。
◾️ポイント①：AIも活用して「優先順位」を整理する
価格高騰の中では、立地も広さもスペックも全てを満たす物件は、予算的に非現実的です。まずは自分の中での「優先順位」を明確にしましょう。
「頭の中だけで整理するのは難しいので、AIを活用するのも一つの手です。『自分はこういうバックグラウンドで、こういう暮らしがしたい』とAIに投げかけ、壁打ち相手になってもらうことで、本当に大切にしたい条件が見えてくることがあります」と佐藤さんは提案します。
◾️ポイント②：「目的」をはっきりさせる
物件探しを始めると、ついつい「より良い物件」を求めてスペックばかりに目が行きがちです。しかし、本来の目的は「いい物件を買うこと」ではなく、「購入後の生活を楽しむこと」のはずです。
「お子様の教育環境のためなのか、親御さんの介護のためなのか。購入の『目的』を忘れて物件スペックに固執すると、最終的に満足度の低い買い物になりかねません。常に原点に立ち返ることが重要です」と山本さんは語ります。
◾️ポイント③：「資産性の罠」に騙されない
「あの時買っておけば儲かった」「資産価値が上がる」といった情報が溢れ、住まいを投資対象として見る傾向が強まっています。しかし、情報過多になりすぎて「資産性」だけに囚われるのは危険です。
「住宅は人生の目的ではなく、あくまで人生を豊かにするための『手段』です。資産性はもちろん大切ですが、自分が本当に住みたいのはどんな場所なのか、という本質を見失わないようにしてください」（佐藤さん）
◾️ポイント④：勇気を持って「撤退ライン」を決める
これが最も重要なポイントかもしれません。条件に合う物件が見つからない場合、ズルズルと探し続けるのではなく、一度「撤退する（休止する）」勇気を持つことも必要です。
「内見を40件、50件と重ねるほど、目が肥えてしまい、逆に決断できなくなる『不動産迷子』に陥りやすくなります。直感的に『これだ！』と思える物件に出会えない時は、時期をずらす、あるいは『今は買わない』という選択肢も含めて、冷静に見直すことが失敗を防ぐ鍵となります」（山本さん）
【まとめ】
マンション価格が高騰する今だからこそ、周りの情報に流されず、「自分にとっての幸せな住まいとは何か」を冷静に見つめ直すことが求められます。
らくだ不動産株式会社では、「買ってください」と営業するのではなく、「そもそも買うべきか？」という根本的な問いからお客様に寄り添います。迷っている方は、ぜひ一度、プロのエージェントに相談してみてはいかがでしょうか。
