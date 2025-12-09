ソラコムが３日続伸、ＩｏＴプラットフォームがホンダのモビリティロボットに採用◇ ソラコムが３日続伸、ＩｏＴプラットフォームがホンダのモビリティロボットに採用◇

ソラコム<147A.T>が３日続伸している。この日、ＩｏＴプラットフォーム「ＳＯＲＡＣＯＭ」が、ホンダ<7267.T>が開発したモビリティロボット「ＵＮＩ－ＯＮＥ」のデータ通信基盤として採用されたと発表しており、好材料視されている。



「ＵＮＩ－ＯＮＥ」は、座ったまま体重移動するだけで歩行するように移動でき、両手が自由に使える着座型のモビリティロボット。「ＳＯＲＡＣＯＭ」の採用により、搭載されたＥＣＵ（電子制御ユニット）から、バッテリーの充電状況や位置情報、速度、センサー情報などを取得し、サービス向上やメンテナンス、性能や運転行動の分析に活用する。また、「ＵＮＩ－ＯＮＥ」の機能追加や改善などファームウェアのリモートアップデートにも「ＳＯＲＡＣＯＭ」が安定した配信基盤を提供しているという。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



