リーズに所属する日本代表MF田中碧のパフォーマンスには高評価が与えられている。プレミアリーグ第35節が5月1日に行われ、リーズはバーンリーと対戦。8分にアントン・シュタッハが先制点を決めると、52分にはノア・オカフォーが追加点を挙げたほか、56分には田中の強烈なミドルシュートのこぼれ球をドミニク・カルヴァート・ルーウィンが押し込み、71分に1失点を喫したが、リーズは3−1で勝利を収めた。この試合も先発出場し