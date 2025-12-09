ÆÍÁ³±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ä¥×¥í¤¬Ž¢ºÇ½é¤Î°ì¸À¤Ë¸ý¤´¤â¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤«¤éÁª¤ÙŽ£¤È´«¤á¤ëÃæ1¥ì¥Ù¥ë¤Î±ÑÃ±¸ì3¤Ä
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àîºê¤¢¤æ¤ß¡Ø»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤Ç¤¤ë 3¤Þ¤¹±Ñ¸ì¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡£
¢£¼ç¸ì¤ËÇº¤ó¤À¤é¡ÖI¡¿You¡¿It¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë
±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ê±ÑÊ¸¤Ç¤â¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¡Ö¼ç¸ì¤ÎÊÉ¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¡ÖÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£I¡¿You¡¿It¤ò»È¤¨¤ÐÆü¾ï±Ñ²ñÏÃ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ç¸ì¤ËÇº¤ó¤À¤é3¤Ä¤Î¤É¤ì¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖºòÆü¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤
¤¢¤È°ìÊâ¡ª¡¡¢¤ Enjoyed.
ÅÁ¤ï¤ë¡ª¡¡¡ý I enjoyed it.¢ª¼ç¸ì¤¬¤¢¤ë
Enjoyed¤Î1¸ì¤À¤±¤Ç¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö»ä¤Ï¡×¤À¤ÈÅÁ¤ï¤ëÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤é¤ººÇ½é¤ËI¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼êÅÁ¤ª¤¦¤«¡©¡×¤ÈÁê¼ê¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤
¤¢¤È°ìÊâ¡ª¡¡¢¤ Mr. Smith is kind.
ÅÁ¤ï¤ë¡ª¡¡¡ý You are kind.
±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÏYou¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬You¤ò»È¤¦¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤¬¿Í°Ê³°¡ÊÊª¤äÆ°Êª¤Ê¤É¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏIt¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»ä¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¡×¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ì¤Ð¡¢¤È¤Ã¤µ¤Î²ñÏÃ¤Ç¡Ö²¿¤«¤é¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤éÂ´¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤±ÆÉð¼Ô¤ÎIt
¡Ê9»þ¤´¤í¤Ë¡Ë»þ¹ï¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤
¤¢¤È°ìÊâ¡ª¡¡¢¤ 9 p.m.
ÅÁ¤ï¤ë¡ª¡¡¡ý It is 9 p.m.
¡ÖÅ·µ¤¡×¡Öµ¨Àá¡×¤Ê¤É¤Î¼«Á³¸½¾Ý¤ä¡Ö»þ´Ö¡×¡Öµ÷Î¥¡×¤Ë¤Ï¼ç¸ì¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¼ç¿Í¸ø¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö±ÆÉð¼Ô¤Î¼ç¸ì it¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÊ¸¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êIt¤ò¡Ö¤½¤ì¡×¤ÈÌõ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¡ËIt's summer.¡¿It's Monday.¡¿It's April.¡¿It's far.¡¡¡ö²ñÏÃ¤Ç¤ÏIt's¤ÈÎ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£±ÆÉð¼Ô¤ÎIt¤äYou¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¦
½êÍ×»þ´Ö¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤
¡Ê±ÆÉð¼Ô¤Îit¡§»þ´Ö¤ò¼¨¤¹¡Ë¡¿¤«¤«¤ë¡¿Ìó1»þ´Ö
½êÍ×»þ´Ö¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö±ÆÉð¼Ô¡§»þ´Ö¤Îit¡×¤ò¼ç¸ì¤Ë¡£¡ÒIt takes ¡Ü »þ´Ö¡Ó¤Ï°ÜÆ°¡¦¾å±Ç¡¦ÊÙ¶¯¡¦Ä´Íý¤Ê¤É¤Ë¡Ö¤«¤«¤ë»þ´Ö¡×¤òÅÁ¤¨¤ëËüÇ½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¡Ö¤«¤«¤ë¡×¤Ç¤â¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤Ï¡ÒIt costs ¡Ü ¶â³Û¡ÊÎã¡§three dollars¡Ë¡Ó¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·µ¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¤
¡Ê±ÆÉð¼Ô¤Îit¡§Å·µ¤¤ò¼¨¤¹¡Ë¡¿¡á¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¤Î°ÕÌ£¡Ë¡¿À²¤ì¤Æ¤¤¤ë ¤Ç¤â É÷¤¬¤¢¤ê ¾¯¤·È©´¨¤¤¡¿º£Æü
Å·µ¤¤ÎÏÃ¤â¼ç¿Í¸ø¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö±ÆÉð¼Ô¡§Å·µ¤¤Îit¡×¤ò¡£²ñÏÃ¤Ç¤ÏIt is¤ÏIt's¤ÈÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£chilly¤Ï¡ÖÈ©´¨¤¤¡×¤È¤¤Ë»È¤¨¡¢sun¡ÊÂÀÍÛ¡Ë¡¢wind¡ÊÉ÷¡Ë¤Ë-y¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Å·µ¤¤ò¤¢¤é¤ï¤¹·ÁÍÆ»ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò¡Ö¸¤¤¤Í¡×¤È¤Û¤á¤ë¤È¤
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¿¡á¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¤Î°ÕÌ£¡Ë¡¿¤È¤Æ¤â¸¤¤
ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ò¤Û¤á¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¼ç¸ìYou¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Ë¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¤
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¿»È¤¨¤ë¡¿»ä¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¡Ê¢ª¤É¤¦¤¾»È¤Ã¤Æ¡Ë
¤â¤Î¤òÂß¤¹¤È¤¤Î¡Ö»ä¤Î¤ò¤É¤¦¤¾¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤ÏYou can use¡Ä¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÄó°Æ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç¤ÏFeel free to use this.¤È¸À¤¨¤Ð¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÉ½¸½¤Ë¡£ÅÏ¤¹¤È¤¤ÏHere you are.¡¿Here you go.¡Ê¤É¤¦¤¾¡Ë¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç²¿¤È¸À¤¦¡©
¼«Ê¬¤Î²ñµÄ¤ÎÍ½Äê¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤
»ä¤Ï¡¿»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡¿²ñµÄ¤ò¡¿¸á¸å5»þ¤Ë
¡Ö5»þ¤Ë²ñµÄ¤¬¤¢¤ë¡×¤Î¤Ï¡ÊI »ä¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ç¸ì¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£Æ°»ì have¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤Ë¤¢¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç²ñµÄ°Ê³°¤Ë¤âa break¡¿a cold¡¿a pet¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤Ï¡¢24»þ´ÖÀ©¤è¤ê12»þ´ÖÀ©¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì17 o'clock¤è¤ê5p.m.¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤
»ä¤Ï¡¿´¶¼Õ¤¹¤ë¡¿¤½¤ì¤ò
´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ä¡ÊI¡Ë¡×¡£appreciate¤ÎÈ¯²»¤Ï¡Ê¥¡¥×¥ê¡¼¥·¥¨¥¤¥È¡Ë¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸À¤¦¤Ê¤éThanks.¡¿Thank you.¡¿Thank you so much.¤Ê¤É¤âOK¡£
¢£»È¤¦¡Ö¼ç¿Í¸ø¡×¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë
¤Ò¤È¸ÀÌÜ¤Ç¥Ñ¥Ã¤ÈI¡¿You¡¿It¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼ç¸ì¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ç¸ì¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿Í¤ä¤â¤Î¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤ä¡ÖÈà¡×¡ÊÂåÌ¾»ì¡Ë
he¡ÊÈà¡Ë¡¿she¡ÊÈà½÷¡Ë¡¿we¡Ê»ä¤¿¤Á¡Ë¡¿they¡ÊÈà¤é¡¦Èà½÷¤é¡¦¤½¤ì¤é¡Ë¡¿that¡Ê¤¢¤ì¡¦¤½¤ì¡Ë¡¿this¡Ê¤³¤ì¡¦¤³¤Á¤é¡Ë¡¿these¡Ê¤³¤ì¤é¡Ë¡¿those¡Ê¤¢¤ì¤é¡Ë¡¿everyone¡Ê¤ß¤ó¤Ê¡Ë¡¿someone¡¦anyone¡ÊÃ¯¤«¡Ë¡¿one¡Ê¤½¤ì¡Ë¡¿both¡Ê¤É¤Á¤é¤â¡Ë¡¿who¡ÊÃ¯¡Ë¡¿what¡Ê²¿¡Ë¡¿which¡Ê¤É¤Á¤é¡Ë
¢¤â¤Î¤ä¿Í¤ÎÌ¾Á°¡Ê¸ÇÍÌ¾»ì¡Ë
English¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡¿Japan¡ÊÆüËÜ¡Ë¡¿Tokyo¡ÊÅìµþ¡Ë¡¿Emily and Tom¡Ê¥¨¥ß¥ê¡¼¤È¥È¥à¡Ë¡¿Christmas¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ë¡¿Mt. ¡ÊMount¡Ë Fuji¡ÊÉÙ»Î»³¡Ë¡¡¡ö¸ÇÍÌ¾»ì¤ÏÂçÊ¸»ú¤Ç»Ï¤á¤Þ¤¹
£¡Á¤¹¤ë¤³¤È¡ÊÆ°Ì¾»ì¡Ë
¡ÖÆÉ¤à¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤
¤¢¤È°ìÊâ¡ª¡¡¢¤ Read is important.
ÅÁ¤ï¤ë¡ª¡¡¡ý Reading is important.
ºÇ½é¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬Read¤À¤±¤À¤È¡ÖÆÉ¤á¡×¤È¤¤¤¦Ì¿ÎáÉ½¸½¤Ë¡£ºÇ½é¤ËÆ°»ì¡Ê¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÆÉ¤à¡×¡Ë¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤Ï-ing¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÇÆ°»ì¤òÌ¾»ì¡ÊÆ°Ì¾»ì¡Ë¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Read¢ªÆÉ¤à¡ÊÆ°»ì¡Ë
Reading¢ªÆÉ¤à¤³¤È¡ÊÆ°Ì¾»ì¡Ë
Îã¡ËTraveling¡ÊÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡¿Eating¡Ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡Ë
¢£Â¸ºß¤ò¼¨¤¹¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×
there¡Ê¡Ö¡Á¤¬¤¤¤ë¡¦¤¢¤ë¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ë
¡ÖThere is¡Êare¡Ë¡û¡û¡×¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¤¢¤ë¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¡û¡û¡á¿¿¤ÎÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËThere¤¬Íè¤¿¤é¡Ö¤¢¤È¤Ç¿¿¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬Íè¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
There¡Ê¡á±ÆÉð¼Ô¤ÎÌò³ä¡Ë are many people¡Ê¡á¿¿¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ë.
¢£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç²¿¤È¸À¤¦¡©
²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¿ô¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¿»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¤¤ë¡Ë¡¿30¿Í¤Î¼Ò°÷¤ò¡¿»ä¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ë
ÆüËÜ¸ì¤É¤ª¤ê¤ËThe number of our company's employees¡Ä¤È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò±Ñ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËWe have¤ÇOK¡£staff members¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¼«Á³¤Ç¤¹¤¬¡¢employees¤À¤È¤µ¤é¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÅª¤Ë¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤
¡Ê±ÆÉð¼Ô¤ÎÌò³ä¡§Â¸ºß¡Ë ¡¿¤¢¤ë ¡¿ ¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ ¡¿ ¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë
There is¡¿There are¡Ê¡Á¤¬¤¢¤ë¡¦¤¤¤ë¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤ë¾ì¹ç¡¢¿¿¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤½¤Î¼¡¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌ¾»ì¤Ç¤¹¡£a grocery store¡Ê¿©ÎÁ»¨²ßÅ¹¡Ë¡¿a vending machine¡Ê¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ë¤Ê¤É¼«Ê¬¤´¤È¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¡Ö¤¤¤ë¡¦¤¢¤ë¡×¤Ç¤â¡¢There is¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢I have¤Ï¡Ö½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ËÍèÆü¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¤
²¿¤¬¡¿Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¿¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¿ÆüËÜ¤Ø¡Ê¢ª¤É¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¡Ë¡©
¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëWhy did you come to Japan¡©¡Ê¤Ê¤ó¤ÇÍè¤¿¤Î¡©¡Ë¤Ï¡¢¶¯¤¯ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê¹¤Êý¤Ç¤¹¡£
¥È¥à¤È¥¨¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È¤
¥È¥à¤È¥¨¥ß¥ê¡¼¤Ï¡¿»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡¿¶¦ÄÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ê¢ª¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¡Ë
¼ç¸ì¤¬2¿Í¤Ê¤Î¤Çand¤Ç¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£have a lot in common¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤ÎÄêÈÖÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È¤
¤É¤Á¤é¤â¡¿¡á¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¤Î°ÕÌ£¡Ë¡¿¤¹¤Ð¤é¤·¤¤
both¡Ê2¤Ä¤È¤â¡§Ê£¿ô¡Ë¡¢either¡Ê¤É¤Á¤é¤«¡§Ã±¿ô¡Ë¡¢neither¡Ê¤É¤Á¤é¤â¤Ê¤¤¡§Ã±¿ô¡Ë¤Ï¡¢¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐEither day works for me.¡Ê¤É¤Á¤é¤ÎÆü¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¡Ê±Ñ¸ì¤Ç¡Ë¤Ï¡¿¡á¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¤Î°ÕÌ£¡Ë¡¿Æñ¤·¤¤ ¤±¤É ³Ú¤·¤¤
¡Ö¡Á¤¹¤ë¤³¤È¡Ê¡Ýing¡Ë¡×¤Ï¼ç¸ì¡Ê1¤Þ¤¹ÌÜ¡Ë¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢difficult¤Ïchallenging¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¡£¸À¤¤´¹¤¨Îý½¬¤ÇÃ±¸ìÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
----------
Àîùõ ¤¢¤æ¤ß¡Ê¤«¤ï¤µ¤¡¦¤¢¤æ¤ß¡Ë
±Ñ¸ì¹Ö»Õ
ºÇÂ®±Ñ¸ì½¬ÆÀ¤ÎÀìÌç²È¡¦¥°¥í¥Ð¥êÂåÉ½¡£¹Ö»ÕÎò10Ç¯°Ê¾å¡¢±ä¤Ù5000Ì¾°Ê¾å¤Ë±Ñ¸ì¤ò»ØÆ³¡£±Ñ¸ìÎÏ¥¼¥í¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼«¿®¤òÁÓ¼º¤·¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤ò¸úÎ¨¤è¤¯½¬ÆÀ¤·±Ñ¸ì¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤Ç¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤ëÊýË¡¤òµá¤á¡¢10Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥°¥í¥Ð¥ê¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò³«È¯¡£
----------
¡Ê±Ñ¸ì¹Ö»Õ Àîùõ ¤¢¤æ¤ß¡Ë