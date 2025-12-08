高齢の親が認知症を発症し、施設入居や病院への長期入院などで実家を空けるケース。その際、子世代が直面するのが「実家の片付け」と「親の資産の行方」です。厚生労働省『認知症およびMCIの高齢者数と有病率の将来推計』によれば、65歳以上の高齢者のうち認知症の有病率は12.3%。今後ますます増加が見込まれる中、本人が管理していた通帳・現金・有価証券・保険証券などの“所在不明”問題が、家族間トラブルや相続の混乱を招いています。

「これ…なに？」仏壇の奥にあった“隠し扉”

「最初に違和感を覚えたのは、仏壇の背面がやたらと分厚いことでした」

そう話すのは、都内在住の会社員・松村由紀さん（仮名・54歳）。母・敏子さん（82歳）は2年前に軽度認知症と診断され、今は介護付きの有料老人ホームに入居中。築50年以上の実家は無人となり、売却を前提に片付けが進められていました。

「仏壇の奥の壁が妙に浮いていたので、叩いてみたら“コン”と空洞音がして。思い切って外してみたら、小さな金属製の取っ手が埋め込まれていて――そこが扉だったんです」

重厚な木の扉を開けると、中には古びた木箱が数点。そして、その中にあったのは――

「最初に目に入ったのは、帯付きの現金束でした。ざっと数えたら、封を切っていない1万円札が200枚。昭和時代の発行分も混ざっていました」

さらにその下には、平成初期の定期預金通帳（現在は使われていない旧銀行名のもの）、そして封筒に入った保険証券が2枚。いずれも、家族の誰も存在を知らなかったものでした。

「父が亡くなって20年以上経っていますが、父が“何かあったときのために”と隠したのかもしれません。母も“昔はそういうのを押し入れに入れていた”と、うっすら話していた記憶があるので」

高齢者の中には、金融機関を介さずに現金を自宅で保管する、いわゆる「タンス預金」を好む人も少なくありません。背景には、「万が一のときにすぐ使える安心感」や、「口座凍結への不安」「ネットバンキングへの不慣れ」などがあり、実際に数百万円単位の現金が見つかるケースも存在します。

ただ、認知症発症後の金銭管理は法律的にも複雑です。本人が預金の引き出しや解約ができなくなるだけでなく、相続時に「資産の存在自体が確認できない」ことにより遺産分割協議が難航するケースも報告されています。

「見つけてしまったら」どうすべき？――制度・法的処理の流れ

松村さんは、発見した現金・通帳・保険証券をすべて写真に撮り、実家の権利者である母の成年後見制度の申請を検討することにしました。

「母は今、自分でお金のことはまったくわかっていません。でも、明らかに“母のお金”なので、介護費用や施設費に充てたいと思いました」

◆ 成年後見制度とは：認知症などにより判断能力が不十分な人を保護・支援するため、家庭裁判所が選任した後見人が本人の財産管理を行う制度。

「母の介護費が毎月約20万円近くかかるので、この現金は本当に助かる部分もあります。ただ、姉妹間で“それをどう使うか”“遺産になるのか”といった話し合いも必要で…正直、揉め事の火種にもなりかねないと思いました」

松村さんは、発見後すぐに姉と連絡を取り、写真と発見状況を共有。司法書士に相談し、「母名義の資産」として後見人を通じて管理する方針に決めたといいます。

実家の片付けや相続において、「隠し場所から現金が出てきた」「親の保険証券が押し入れから出てきた」というケースは実際に多くあります。「出てきた現金を誰が持ち出したか」で兄弟間の関係が悪化したり、「使途不明金」として問題化したりする事例もあります。

「母がしっかりしていたうちに、もっと“お金の管理どうするの？”って話しておけばよかったと思います。本人が話せるうちじゃないと、こういう問題って本当にややこしいんです」

由紀さんは、ため息をつきながらそう話しました。実家に残された“知られざる資産”――それが「助け」になるのか、「火種」になるのかは、気づいたときの行動次第なのかもしれません。