【速報】青森県東方沖の地震はM7.6　八戸市で6強、6弱は青森県おいらせ町、階上町

8日午後11時15分ころの地震に関する詳しい情報です。

震源地は青森県東方沖、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、7．6と推定されます。

各市町村の震度です。

震度6強が、青森県八戸市。

震度6弱が、青森県おいらせ町、階上町。

震度5強が、北海道函館市、青森県野辺地町、五戸町などとなっています。

この他、震度5弱を、宮城県で観測しています。

再び強い揺れがあるかもしれませんので、崩れやすい物や落ちて来やすい物がないか、点検して下さい。

ガス、電気なども確認して下さい。

火はしばらく使わないで下さい。

タバコも控えましょう。

近所に火や煙が出ている所はありませんか？発見したら地域で協力して消火につとめて下さい。

プロパンガスのボンベが倒れていないか確認して下さい。

ガス漏れがあるかもしれませんので、タバコや、火の使用はしばらく見合わせて下さい。

停電の場合、家を空ける時は電気のブレーカーを落として下さい。

再び電気が通った時に火災が起きるのを防ぐためです。

切れて垂れ下がっている電線には絶対に触れないで下さい。

しばらくエレベータは使わないで下さい。

近くのエレベータに人が閉じ込められていないか、外から声を掛けて下さい。

揺れが大きかった地域の鉄道は、運転見合わせになる場合があります。

運行状況は分かり次第お伝えします。

道路は通行止めなど交通規制が行われる場合がありますので、警察官の指示に従って下さい。

まだ、詳しい状況は入ってきていませんが、気象庁によりますと、震度6弱以上の場合、地割れや山崩れなどが発生する場合があるということです。