ホルムズ海峡の開放を条件に「2週間の攻撃停止」――。トランプ米大統領は突如、対イラン軍事作戦の一時停止に同意した。だが、その強硬と融和を行き来する姿勢に、米主要メディアは厳しい視線を向け続けた。CNNはその戦略を「ヨーヨー」と酷評。なぜ世界最強の軍事国家が“出口なき戦争”に陥ったのか。 【画像】トランプに“最大危機”…止まらない支持離れの実態 CNNに「まるでヨーヨー」