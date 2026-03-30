三重県庁で行われた南海トラフ巨大地震の対策強化推進本部会議＝30日午後三重県は30日、南海トラフ巨大地震が起きた際、最大で死者が5万人に上るとの県内の新たな被害想定をまとめた。うち津波による死者が4万1千人と8割超。ただ地震直後に避難した場合、津波の死者は1万5千〜9400人へ大きく減るとの試算も示しており、防災意識の向上と迅速な避難が重要となりそうだ。この日は、南海トラフ地震対策に特化した条例制定に向け有識