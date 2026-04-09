イスラエル軍の空爆で建物が炎上する中、破壊された車を見つめる男性＝8日、ベイルート/Chris McGrath/Getty Images（CNN）レバノン保健省は8日、首都ベイルートを含む国内の複数地域に対するイスラエル軍の攻撃により、少なくとも182人が死亡したと発表した。同省によると、同日の攻撃でさらに890人が負傷した。保健省はこれらの数字は暫定的なものであり、現時点で入手可能な情報を反映した集計だとしている。レバノンのサラーム