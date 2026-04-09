投資会社の社員になりすまして名古屋市の男性から3275万円相当の金をだまし取ったとして、詐欺グループで「受け子」をしていた70歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、三重県松阪市の無職・深井謙哉容疑者(70)です。警察によりますと、深井容疑者は他の者と共謀し今年2月、名東区の男性(66)に対して「未公開株の購入権利が当選した」などとウソを言い、金1.2kg＝3275万円相当を騙し取った疑いが持たれています。