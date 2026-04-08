資源エネルギー庁が８日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（６日時点、１リットル当たり）は、前週より２円８０銭安い１６７円４０銭だった。原油価格の高騰を受けて３月中旬に復活した燃料費補助金の効果で、約１か月ぶりに１７０円を下回った。値下がりは３週連続。補助の開始前に給油所が仕入れた在庫の販売が進み、補助金分が販売価格に反映されたためとみられる。政府が石油元売り会社に対して９〜１５日に支給