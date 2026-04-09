米国・イスラエルとイランが2週間の停戦に合意したことで、国際社会の関心はホルムズ海峡が実際に開放されるかどうかに集まっている。イランのアッバス・アラグチ外相は8日（現地時間）、X（旧ツイッター）に「攻撃が中断されれば防御作戦も中断する」としながらも「2週間の間、海峡の通過は可能だが、イラン軍との調整および技術的制限を考慮しなければならない」と明らかにした。イラン軍が船舶の通過を継続して管理・統制すると