SNSで知り合った14歳の女子中学生を自宅に連れ去ったとして、愛知県知立市に住む31歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、知立市のアルバイト・田島幸弘容疑者(31)です。警察によりますと、田島容疑者は7日から8日にかけて、14歳の女子中学生を保護者に無断で誘い出し知立市の自宅などに連れ去った未成年者誘拐の疑いが持たれています。「娘が帰宅しない」との母親からの110番通報で事件が発覚し、女子中学生は田島容疑者