南太平洋の島国バヌアツでマグニチュード7.3の地震が発生しました。【映像】バヌアツでマグニチュード7.3の地震アメリカの地質調査所によりますと日本時間の午後5時44分ごろオーストラリアに近い南太平洋の島国バヌアツでマグニチュード7.3の地震が発生しました。震源はバヌアツ第2の都市ルーガンビルの東およそ35キロの沖合で深さはおよそ116キロです。今のところ太平洋津波センターはこの地震による津波の警報や注意報は