俳優の綾瀬はるかさん（41）が、主演映画のイベントに登場。観客にサプライズでラブレターを手渡ししました。■綾瀬はるか「皆さんにラブレターを書きました」 観客にサプライズで手渡し綾瀬さんが登場したのは、映画『人はなぜラブレターを書くのか』のイベント。映画は、24年前に電車の事故によって亡くなった初恋相手への手紙が奇跡を起こす物語で、2000年に起きた地下鉄脱線事故の実話をもとに制作されました。綾瀬さんは、映