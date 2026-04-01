栃木県で最大震度5弱を観測した地震についての情報です。【画像】地震発生時の様子（茨城・日立市）東京電力によりますと、この地震による停電の情報は現在入っていません。電力設備への影響は現在確認中だということです。また東京ガスによりますと、「管内でガス供給に影響は確認されていない」ということです。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDIによりますと、携帯電話などの通信への影響は現在のところないということです