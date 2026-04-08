ロックバンド「THE YELLOW MONKEY」が8日に公式サイトを更新。2016年度から継続している「バラ色募金」について、24年元日に発生した能登半島地震の復興支援のため、石川県に総額1583万6897円を寄付したと発表した。バンドの公式サイトで募金と「祝！エマ湯呑み produced by LOVIN」通信販売分の収益金1083万6897円に、メンバー4名とTYMS PROJECTからの寄付金を加えた総額1583万6897円を石川県が受付を行っている「石川県 令和