µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡¢º£½µ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¼þ´üÅª¤ËÊÑ²½¡£½µËö¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê¹ÓÅ·¤ËÃí°Õ¡¢µ¤²¹¤ÎÍð¹â²¼¤Ë¤âÈ÷¤¨¤ò
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¤Ç¡¢¡Ö¡Ú½µ´Ö²òÀâ¡Û¤¿¤Ó¤¿¤ÓÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á ½µËö¤Ï¹ÓÅ·Ãí°Õ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£12·î8Æü½µ¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤Î¼þ´üÅª¤ÊÄÌ²á¤Ë¤è¤êÁ´¹ñÅª¤ËÅ·µ¤¤¬¹Ó¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë½µËö¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¾¾±º»á¤Ï¤Þ¤º¡¢º£½µ¤ÎÂçµ¤¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£ÆüËÜÉÕ¶á¤Ç¤Ï°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Åµ·¿Åª¤ÊÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Å·µ¤¤Ï¼þ´üÅª¤ËÊÑ²½¤·¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï°ì»þÅª¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö½µ¤Î¸åÈ¾¤Ï»¥ËÚ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬-2¡î¤Î¿¿ÅßÆü¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢½µ¤´¤È¤ÎÅ·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬¾Ü¤·¤¯¼¨¤µ¤ì¤¿¡£½µ¤ÎÁ°È¾¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢11Æü(ÌÚ)º¢¤«¤é¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢½µËö¤Î13Æü(ÅÚ)¤«¤é14Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢È¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¾¾±º»á¤Ï¡ÖÁ´¹ñÅª¤ËÉ÷¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤Þ¤ê¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ä´ØÅìÆîÉô¤Ç¤Ï±«¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·Ù²ü¤òÂ¥¤·¤¿¡£
µ¤²¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à½µ¤Î¸åÈ¾¤Ëµ¤²¹¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ë¡£½µËö¤ÏÄãµ¤°µ¤¬Æî¤«¤éÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¡¢Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë³ä¤Ëµ¤²¹¤Ï¹â¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£½µ¤ÏÅ·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¯¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑÆ°¤âÂç¤¤¤°ì½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£½µËö¤ÎÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤ëºÝ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
