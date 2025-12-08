ÁÏ¶È¤«¤é74Ç¯!? ½©ÍÕ¸¶¤ÎÏ·ÊÞ½ñÅ¹¤¬Îò»Ë¤ËËë °ìÄÚ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿Å¹¼ç¤Î»×¤¤¤Ï¡©
90ºÐ¤ÎÅ¹¼ç¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê
¡¡½©ÍÕ¸¶±Ø¡¦ÅÅµ¤³¹¸ý¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥é¥¸¥ª¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Î½ñÅ¹¡ÖËüÀ¤½ñË¼¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î²¼½Ü¤Ë¤½¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ï¤º¤«°ìÄÚ¡ª Å¹¤ËÎ©¤ÄÅ¹¼ç¤ÎÁúÄ»ÏÂ»Ò¤µ¤ó
¡¡Æ±½ñÅ¹¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¥»¥ó¥¿¡¼1³¬¤Î¤ï¤º¤«1ÄÚ¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹½¤¨¤ë¾®¤µ¤Ê½ñÅ¹¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÅ¹¼ç¤Ï90ºÐ¤ÎÁúÄ»ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡£ÀèÂåÅ¹¼ç¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤¬1969Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÅ¹¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹ÊÞ¼«ÂÎ¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¥»¥ó¥¿¡¼¤¬´°À®¤·¤¿1951Ç¯2·î¤Î³«¶È¤È¤È¤â¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤«¤éÌó75Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢½©ÍÕ¸¶±Ø¼þÊÕ¤ÎÊÑÁ«¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤Ï±ØÁ°¤Ë»Ô¾ì¡Ê¿ÀÅÄÀÄ²Ì»Ô¾ì¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥º¥ß¤¬Â¿¤¯¤Æ¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤Ï¼þ¤ê¤¬¤¹¤Ã¤«¤êÂç¤¤Ê·úÊª¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ªÅ¹¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊÁúÄ»¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥é¥¸¥ª¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¿ÀÅÄ¼þÊÕ¤ÎÏªÅ¹¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ª´ØÏ¢Å¹ÊÞ¤Î°ÜÅ¾Àè¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌµÀþµ¡¤äÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ò°·¤¦Å¹¤Ïº£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1³¬ÉôÊ¬¤Ï»þÂå¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±Å¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö10Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤ª¿Í·Á¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ë¤ò°·¤¦¤ªÅ¹¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤Æ¡¢º£¤Ï¥«¡¼¥É¤ò°·¤¦¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¡¼¥É¤¬²¿Ëü±ß¤â¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤¬Çä¤ì¤ë¤Î¤Í¡×¡ÊÁúÄ»¤µ¤ó¡Ë
¡¡ËüÀ¤½ñË¼¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Î½ñÅ¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÌµÀþ¡¦ÄÌ¿®¡¦ÅÅ»Ò¹©ºî´ØÏ¢¤Î»¨»ï¤ä¥à¥Ã¥¯¡¢µ»½Ñ½ñ¤Ê¤É¡¢ÄÌ¿®¤äÅÅ»Ò¹©ºî¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç½ñ¤òÂ¿¤¯¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¸å´ü¤«¤éÊ¿À®°ì·å¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬¡¢½ñÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌµÀþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁ´À¹´ü¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤ÏÅ¹¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ê¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ËÇã¤¨¤ë¤·¡¢ÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë»Ò¤É¤â¤¬µ¡³£¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤êÅÅ»Ò¹©ºî¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤â¡¢º£¤Ç¤ÏÄêÇ¯¤ÇÃÏ¸µ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢ËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁúÄ»¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÊÄÅ¹ÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÜ¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢Ç¯ÎðÅª¤ËÂ³¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊäÄ°´ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÅ¹¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ê¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¼¤á»þ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ëËÜ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¡ÊÁúÄ»¤µ¤ó¡Ë
¡¡ºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢12·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢ÊÖËÜºî¶È¤Ê¤É¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢´°Á´ÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Æ±Å¹¤¬ÊÄ¶È¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¸¥ª¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯³«¶È»þ¤«¤é¤¢¤ëµÆÃÓÌµÀþ¤Ê¤É¡¢¤ï¤º¤«¿ôÅ¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£