À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ°è¤òÎ¥¤ì¡¢½¢¿¦¤ä¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÅÔ»ÔÉô¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¤ÏÃÏ¸µ¤ËÌá¤ë¡ÖU¥¿¡¼¥óÅ¾¿¦¡×¤òÁª¤Ö¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´Éô¤Î½»ÂðÈñ¹âÆ¤ä¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÎºÇÄã»þµë¤Î¾å¾º¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ëµá¿ÍÁý¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ËÌá¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
£Õ¥¿¡¼¥óÅ¾¿¦³èÆ°¡¢°Õ³°¤È¤µ¤¯¤µ¤¯¿Ê¤ó¤ÀÈë·í¤È¤Ï¡©
A¤µ¤ó¡ÊËÌ´ØÅìºß½»¡¢30Âå¡¢²ñ¼Ò°÷¡Ë¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾åµþ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅìµþ¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Å¾¿¦¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢Web¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¿¦¼ïÊÁ¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥³¥í¥Ê¤¬5Îà¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¸å¤â½Ð¼Ò¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¤¼Ò°÷¤¬Â¿¤¯¡¢¿¦¾ì¤ÏºßÂðÃæ¿´¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¶¹¤¯¤Æ¹â¤¤¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç°ìÆüÃæ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¹¤¤Éô²°¤Ë½»¤ó¤ÀÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤ÃÏ¸µ¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Îµá¿Í¤òÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢½çÄ´¤ËÅ¾¿¦¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¼Ò¤Ï½µ¤Ë1ÅÙÄøÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤è¤ÈÍ»ÄÌ¤òÍø¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ºß¿¦Ãæ¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤Ç¤ÏºÇ½ªÌÌÀÜ°Ê³°¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£»×¤Ã¤¿¤è¤êÃµ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
³Î¤«¤ËU¥¿¡¼¥óÅ¾¿¦¤Î¡Öµá¿Í¤ÎÃµ¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀèÇÚ¼Ò°÷¤Î½»Âð¹ØÆþÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆU¥¿¡¼¥ó¤ò·è¿´
B¤µ¤ó¡Ê´ØÀ¾ºß½»¡¢30Âå¡¢²ñ¼Ò°÷¡Ë¤¬U¥¿¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢É×ÉØ¶¦Æ±Ì¾µÁ¡¦¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÇÚ¼Ò°÷¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÅìµþ¤ÇÆ¯¤¯¤Ê¤é¡¢·ëº§¤·¤¿¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¸Í·ú¤Æ¤òÇã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿B¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ¼Ò¤Þ¤Ç30Ê¬°ÊÆâ¡¢±ØÅÌÊâ10Ê¬°ÊÆâ¡¢70Ö°Ê¾å¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¯¤é¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤«¡© 1²¯±ß¤òÀÚ¤ëÊª·ï¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤«¤éÌ´¸«¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¤¦¤Á¤ÏÃæ¸Å¤Ç±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÊ¤¬»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¤é²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£É×ÉØ¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï°ì¿Í¤¬¸Â³¦¤À¤Ê¡×
Âç³Ø»þÂå¤ÏÎÀÀ¸³è¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÃ±¿ÈÍÑ¤Î¼Ú¤ê¾å¤²¼ÒÂð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿B¤µ¤ó¤Ï¡¢Åìµþ¤Î½»Âð»ö¾ð¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢µÞ¤Ë¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÏÃ¤òÃÏ¸µ¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ç®¿´¤ËU¥¿¡¼¥ó¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢1Ç¯·×²è¤ÇÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤Î¸øÌ³°÷¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤ÏÃÏ¸µ¤Îµá¿Í¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Å¾¿¦¤·¤ÆÇ¯¼ý¤Ï¾¯¤·²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸òÄÌÈñ¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ÈÄÂ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»¤à¾ì½ê¤ä¶ÐÌ³Àè¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤â»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
³ÛÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸³èÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¡È¼ýÆþ¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊý°Ü½»¡¦U¥¿¡¼¥óÅ¾¿¦¤ò¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï64.3¡ó
¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅ¾¿¦¤¬2025Ç¯7·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÃÏÊý°Ü½»Å¾¿¦¡¦U¥¿¡¼¥óÅ¾¿¦¤ÎÇ¯¼ýÊÑ²½¤ÈËþÂÅÙÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏÊý°Ü½»Å¾¿¦¡¦U¥¿¡¼¥óÅ¾¿¦¤ò¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬64.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î3¹àÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ä¡Ä45.3¡ó
¡¦ËèÆü¤Î¹¬Ê¡´¶¡Ä¡Ä44.8¡ó
¡¦ÄÌ¶Ð¥¹¥È¥ì¥¹¡Ä¡Ä43.5¡ó
¤¤¤º¤ì¤â¡Ö°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¡¢Æü¡¹¤Î¹¬Ê¡´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¾ÂÅÄ ³¨Èþ¡Ê¤Ì¤Þ¤¿¡¦¤¨¤ß¡Ë¿Íºà¶È³¦¤äÂç³Ø¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ó¥¿¡¼ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë20Ç¯°Ê¾å·È¤ï¤ë¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£