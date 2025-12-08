´Ú¹ñ¤Î¤Î¤êÍ¢½Ð³Û1¡¥5Ãû¥¦¥©¥ó¤Ë¾å¤ë¤Î¤Ë¡Ä»ºÃÏ¤Ç¤ÏÇÑ´þ¤òÇº¤à
Àè·î29Æü¸áÁ°10»þ30Ê¬¤´¤í¡¢Á´ÍåÆîÆ»´ÐÅç·´Åâ¿ÎÎ¤¡Ê¥Á¥ç¥ó¥é¥Ê¥à¥É¡¦¥ï¥ó¥É¥°¥ó¡¦¥¿¥ó¥¤¥ó¥ê¡Ë¤ÎÀ¸¤Î¤ê¶¥¤ê¾ì¡£³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô30¿Í¤Û¤É¤¬¤³¤ÎÆü¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÀ¸¤Î¤ê¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤êºÎ¼èÁ¥5ÀÉ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç²«¿§¤¤¤«¤´¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¶¥¤ê²Á³Ê¤¬·è¤Þ¤ì¤ÐÌÖ¤ÇÀ¸¤Î¤ê¤ò»ÅÊ¬¤±¤ëºî¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¤Î¤êÃçÇã¿Í¤Ï¶¥¤ê¤ËÀèÎ©¤ÁÀ¸¤Î¤ê¤òÀÑ¤ó¤ÀÁ¥¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¤ê¤Î¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÌ£¤ò¸«¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
30Ê¬¸å¤Ë¶¥¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¶¥Çä¿Í¤¬Å«¤ò¿á¤¤Ê¤¬¤éºÎ¼èÁ¥ÊÌ¤ËÀ¸¤Î¤ê²Á³Ê¤òºöÄê¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¿å»º¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Î¿¦°÷¤Ï¶¥Çä¿Í¤¬ÏÃ¤·¤¿¤Î¤ê²Á³Ê¤òºÆÅÙ¶«¤ó¤Ç³ÎÇ§ºî¶È¤ò¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÅâ¿ÎÎ¤¤Î¶¥¤ê¾ì¤Ç¤Ï·Á¤¬µí¤Î¾®Ä²¡Ê¥³¥×¥Á¥ã¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¯¤°¤Ë¤ã¤°¤Ë¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥³¥×¥Á¥ã¥ó¤Î¤ê¤¬¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£1ÂÞ¡Ê120¥¥í¥°¥é¥à¡ËÅö¤¿¤ê²Á³Ê¤Ï14Ëü1000¡Á42Ëü1000¥¦¥©¥ó¤ÇÇä¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¶¥¤ê¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿µùÌ±¤Î¥¥à¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï1ÂÞÅö¤¿¤ê60Ëü¡Á80Ëü¥¦¥©¥ó¡¢¹â¤±¤ì¤Ð120Ëü¥¦¥©¥ó¤·¤¿À¸¤Î¤ê²Á³Ê¤¬º£Ç¯¤ÏÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£Í¢½Ð¤¬Áý¤¨¤Æ´³¤·¤Î¤ê²Á³Ê¤ÏÂç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬»ºÃÏ¤Ç¤Ï10Ëü¥¦¥©¥óÂæ¤ÎÀ¸¤Î¤ê¤Ï¿Í·ïÈñ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤ÐÇÑ´þ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´ÚÎ®¤È´Ú¹ñ¿©ÉÊ¥Ö¡¼¥à¤Ê¤É¤Ë¾è¤ê¡¢¤Î¤êÍ¢½Ð³Û¤¬²áµîºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢»ºÃÏ¤ÎÀ¸¤Î¤ê²Á³Ê¤ÏÂç¤¤¯²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤Î¤êÀ¸»ºÌÌÀÑ¤¬µÞÁý¤·¤¿¾å¤ËºòÇ¯¤Î¤Î¤ê²Á³ÊµÞÆ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ê²Ã¹©¡¦Í¢½Ð¶È¼Ô¤¬Çã¤¤ÉÕ¤±¤¿À¸¤Î¤ê¤Îºß¸Ë¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¡£»ºÃÏ¤Ç¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿À¸¤Î¤ê¤Ï²Ã¹©¹©¾ì¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢ÁªÊÌ¡¢´¥Áç¡¢²Ã¹©¡¢ÊñÁõ¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤ÆÆâ³°¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñ³¤ÍÎ¿å»ºÉô¤ÈÁ´ÍåÆîÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤Î¤Î¤êÍ¢½Ð¼ÂÀÓ¤ÏÀè·î20Æü´ð½à¤Ç10²¯1500¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Î¤êÍ¢½Ð»Ë¾å½é¤Î10²¯¥É¥ëÄ¶¤¨¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È13¡¥2¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
Í¢½Ð¹¥Ä´¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ç´³¤·¤Î¤ê²Á³Ê¤â¾å¾º¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÇÀ¿å»º¿©ÉÊÎ®ÄÌ¸ø¼Ò¡ÊaT¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7Æü´ð½à¤Ç´³¤·¤Î¤ê10Ëç¤Î¾®Çä¤êÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1366¥¦¥©¥ó¤ÇºòÇ¯6·î¤«¤é1300¥¦¥©¥óÂæ¤Ç¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯3·î¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÎäÅà¤Î¤ê´¬¤¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ÖÄ¾Á°¤Î930¥¦¥©¥ó¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È2Ç¯´Ö¤Ç46¡¥9¡ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ºÇÂç¤Î¤Î¤ê»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÁ´ÍåÆîÆ»ÃÏ°è¤ÎÀ¸¤Î¤ê¶¥¤ê²Á³Ê¤ÏºòÇ¯¤ËÈæ¤ÙÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£º£Ç¯´ÐÅç·´¤Ç¤ÏÀè·î3Æü¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¶¥¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤«¤é1¥«·î¤Ç2231¥È¥ó¤ÎÀ¸¤Î¤ê¤¬1ÂÞ¡Ê120¥¥í¥°¥é¥à¡ËÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ46Ëü9167¥¦¥©¥ó¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÆ±¤¸´ü´Ö¤Ë1805¥È¥ó¤ÎÀ¸¤Î¤ê¤¬Ê¿¶Ñ56Ëü4952¥¦¥©¥ó¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð16¡¥9¡ó¡Ê9Ëü5785¥¦¥©¥ó¡Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
À¸¤Î¤ê²Á³Ê¤Î²¼Íî¤ÏÍÜ¿£ÌÌÀÑ³ÈÂç¤ÈÎÉ¹¥¤Êºî¶·¡¢¤Î¤ê²Ã¹©¶È³¦¤Îºß¸ËÎÌÁý²Ã¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£³¤ÍÎ¿å»ºÉô¤Ï¤Î¤êÍ¢½Ð¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤áº£Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼¥³¡¼¥È3800ÌÌÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë2700¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î¤Î¤êÍÜ¿£¾ì¤ò¿·µ¬¤Ëµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î²áÄø¤ÇÄÁÅç·´¡Ê¥Á¥ó¥É¥°¥ó¡Ë¤È³¤Æî·´¡Ê¥Ø¥Ê¥à¥°¥ó¡Ë¡¢¹â¶½·´¡Ê¥³¥Õ¥ó¥°¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Ë²á¾êÀ¸»º¤µ¤ì¤¿À¸¤Î¤ê¤¬2000¥È¥ó°Ê¾åÇÑ´þ¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£À¸¤Î¤ê¤ÏÀ¸¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤½¤ÎÆü¤Î¶¥¤ê¤ÇÇä¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÇÑ´þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î²Ã¹©¹©¾ì¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬À¸¤Î¤êÀ¸»º¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÀ¸¤Î¤ê¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÐÅç¶âÆü¿å¶¨·´³°»ÙÅ¹¤Î¥¤¡¦¥½¥ó¥Ò¥ç¥ó»ÙÅ¹Ä¹¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¤ê²Á³Ê¤¬µÞÆ¤¹¤ë¤È¶¥ÁèÅª¤ËÇã¤¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤ê²Ã¹©¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÍ¢½Ð¶È¼Ô¤¬º£Ç¯¤ÏÇã¤¤Æþ¤ìÎÌ¤ò¸º¤é¤·»ºÃÏ¤ÎÀ¸¤Î¤ê²Á³Ê¤¬Íî¤Á¤¿¤â¤Î¡£¤Î¤ê»º¶È¤¬¹¥¶·¤À¤±¤Ë»ºÃÏ¤ÎÀ¸¤Î¤ê²Á³Ê¤È¼ûµë°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ÉÜ¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£