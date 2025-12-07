¼«Ì±¡¦°Ý¿·¤Î½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ »¿À®59¡ó¡¡¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨75.8%¡¡JNNÀ¤ÏÀÄ´ºº
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Àè½µÄó½Ð¤·¤¿½°µÄ±¡¤ÎµÄ°÷Äê¿ô1³ä¤òºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½6³ä¤Î¿Í¤¬¡Ö»¿À®¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¿·¤ÎJNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÆâ³Õ¤ò¡Ö»Ù»ý¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Àè·î¤ÎÄ´ºº¤è¤ê6.2¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢75.8%¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö»Ù»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï6.4¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢20.7%¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¢§¡ÖÌäÂê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï27%¡¢¢§¡ÖÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ï55%¤Ç¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¢§¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¡×¤È¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ51%¡¢¢§¡Ö´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¡×¤È¡ÖÁ´¤¯¡×¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ46%¤Ç¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÏÀè·î¡¢¡ÖÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¡×¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëº£Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ËÍ½»»¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¢§¡ÖÉ¾²Á¤¹¤ë¡×¤Ï38%¡¢¢§¡ÖÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï49%¤Ç¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÏÊäÀµÍ½»»°Æ¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ11.6Ãû±ßÊ¬¤Î¹ñºÄ¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Î¼Ú¶â¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¢§¡Ö´¶¤¸¤ë¡×¤Ï65%¡¢¢§¡Ö´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤Ï33%¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ò¤á¤°¤ê¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤Çºï¸ºÊýË¡¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡Ö¾®Áªµó¶è25¡¢ÈæÎãÂåÉ½20¡×¤ò¼«Æ°Åª¤Ëºï¸º¤¹¤ëË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¡°Æ¤Ë¢§¡Ö»¿À®¡×¤Ï59%¡¢¢§¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤Ï25%¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¤âË¾¤Þ¤·¤¤À¯¸¢¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÈÖÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ë¿·¤¿¤ÊÅÞ¤¬²Ã¤ï¤ë¡×¤Ç35%¤Ç¤·¤¿¡£
Ë¾¤Þ¤·¤¤½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢54%¤Î¿Í¤¬¡Ö²ò»¶¤òµÞ¤°É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ÆÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¡Û
¼«Ì±¡¡ 29.5¡ó¡Ê0.6¢¬¡Ë
Î©·û¡¡¡¡6.3¡ó¡Ê0.8¢¬¡Ë
°Ý¿·¡¡¡¡5.0¡ó¡Ê1.1¢¬¡Ë
¹ñÌ±¡¡¡¡4.1¡ó¡Ê0.5¢¬¡Ë
¸øÌÀ¡¡¡¡2.7¡ó¡Ê0.5¢¡Ë
»²À¯¡¡¡¡4.3¡ó¡Ê0.4¢¡Ë
¤ì¤¤¤ï¡¡1.5¡ó¡Ê0.3¢¡Ë
¶¦»º¡¡¡¡1.8¡ó¡Ê1.0¢¡Ë
ÊÝ¼é¡¡¡¡1.2¡ó¡Ê0.6¢¬¡Ë
¼ÒÌ±¡¡¡¡0.2¡ó¡Ê0.0¢ª¡Ë
¤ß¤é¤¤¡¡0.5¡ó¡Ê0.4¢¬¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¡0.5¡ó¡Ê0.3¢¬¡Ë
»Ù»ý¤Ê¤·39.5¡ó¡Ê1.5¢¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡Û
JNN¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÇÌµºî°Ù¤Ë¿ô»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤È·ÈÂÓÅÅÏÃÎ¾Êý¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¡ÖRDDÊý¼°¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÁ´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷2850¿Í¡Ì¸ÇÄê766¿Í¡¢·ÈÂÓ2084¿Í¡Í¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤Á35.8%¤Ë¤¢¤¿¤ë1021¿Í¤«¤éÍ¸ú¤Ê²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¸ÇÄêÅÅÏÃ417¿Í¡¢·ÈÂÓ604¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¡×¤¬Â¿¤¯²óÅú¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤ÏÊÐ¤ê¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Î½Ì¿Þ¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢JNN¤Ç¤ÏÅÅÏÃ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµºî°Ù¤ËÁª¤ó¤ÀÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢µ¡³£¤Ë¤è¤ë¼«Æ°²»À¼¤ÇÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´ºº°÷¤¬Ä¾ÀÜÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÇÄêÅÅÏÃ¤âÇ¯ÎðÁØ¤¬ÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤«¤éÍð¿ô¤Ç»ØÄê¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ª°ì¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¼ÁÌä¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
