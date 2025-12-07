時の首相を巨額の金銭で支える宗教法人が、地元の奈良に存在した。

「ここには教祖も信者もおらんのです」

神殿の「見守り」役だと自称する女性は、記者にそう話した。

奈良市内の住宅街の一角。外観は一見民家だが、玄関にはしめ縄が設えられている。一歩足を踏み入れると、そこは赤、緑、ピンク、水色と極彩色の世界だ。左右に大きな太鼓が配置され、中央奥に祭壇があった。

「見守り」女性に尋ねた。

――ここは？

「ここは天照大神様を祀ってますねん」

――高市首相との関係は？

「何も知らへんのです」

この謎の神殿が、実は高市早苗首相（64）の重要な資金源なのである。

高市氏の首相就任から1カ月半が過ぎた。今年11月下旬に、昨年分の政治資金収支報告書が公開され、高市氏を支えるスポンサーの存在が明らかになった。

収入の2割以上を占める金銭

高市首相が代表を務める「自由民主党奈良県第二選挙区支部」。2024年通算の収入額は約1億8000万円（前年からの繰り越し除く）となっているが、寄附者の欄に一際目立つ記載があった。

「（宗）神奈我良」なる団体が24年12月に、3000万円もの巨額を寄附している。更に、この宗教法人の代表者川井徳子氏（67）なる女性も同年7月、個人で1000万円を寄附しており、団体と個人合計4000万円もの金銭を高市氏に投じている。この政党支部の収入のうち2割以上が、いち宗教団体とその代表者によって占められている計算だ。

この「神奈我良」の所在地が、前述の奈良市内の住宅街である。記者は「見守り」の女性にさらに尋ねた。

――高市首相に莫大な寄附を？

「そうなんですか？ 私は管理を任されているだけで」

――高市首相もお参りに来る？

「そんなことはないですね。オーナー（宗教法人代表の川井氏）も年に2回ほど来るくらい」

信者がいないという宗教団体代表でありながら計4000万円を捻出しているが、一体何者なのか。

