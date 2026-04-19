アボカド好きにはたまらない季節が到来♡ゼッテリアから期間限定の「アボカドフェア」が今年も登場します。クリーミーなアボカドを主役にした贅沢なバーガー3種は、それぞれ異なる魅力が詰まったラインアップ。食べ応えとフレッシュさを兼ね備えた味わいで、春のおでかけやご褒美ランチにもぴったりな注目メニューです。 濃厚アボカドの贅沢バーガー 今回のフェアの主役は