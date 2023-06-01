かつて写真は、ありのままの瞬間を切り取る「記録」であった。しかし、SNSが生活のインフラとなった現代、写真は他者とのコミュニケーションを円滑にするための「演出」へとその役割を変えている。撮影後の画像をアプリで加工し、特定の人物を強調したり、不要な要素を消し去るレタッチ処理は、もはや日常の作法といっても過言ではない。 手に入れたのは、撮影時に否応なしに注目を集める「矢印デザインカチュー