まだ間に合う！！！【マクドナルド】飾りたくなる可愛さ♡「新作ハッピーセット」

いま【マクドナルド】では、人気キャラクタームーミンがハッピーセット®に登場中！ 11月28日からはじまった第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃからランダムで1つもらえるチャンス！ 実用アイテムから、飾っておきたくなるデザインのものまで揃っていて、大人のコレクター心もくすぐられそう。そのなかから今回は2種をご紹介します。

想像力くすぐる「ニョロニョロ ボートのヘアコーム」

ハッピーセット®で手に入る「ニョロニョロ ボートのヘアコーム」。ヘアコームとしてはもちろん、お子さんとのおままごとにも使えそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんは「自立するのでインテリアとして飾っても可愛さ200点」と、メロメロの様子。お風呂や洗面台、デスクの片隅にちょこんと置くだけで、お家にムーミン谷の雰囲気を取り入れられそうです。

日常がちょっと楽しくなる「リトルミイ ロールシールいれ」

もうひとつ注目したいのが「リトルミイ ロールシールいれ」。ロール状のシールをセットすると、小さなムーミンキャラクターのシールが次々出てくるディスペンサーです。ノート、手帳に貼るだけで、一気にポップで可愛い印象に。使い終わった後、マスキングテープを入れて再利用できるのも、ムーンファンにとっては嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：内山友里