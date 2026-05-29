日本テレビの水卜麻美アナウンサー（39）が29日、総合司会を務める同局系『ZIP！』（月〜金前5：50）に生出演。俳優で夫の中村倫也（39）がイベントで披露した“ものまね”映像が紹介され、その反応にスタジオが和やかな空気に包まれた。【写真】神木隆之介からむちゃぶりにものまねを披露した中村倫也番組では、前日に都内で行われた映画『君のクイズ』公開後【検証】舞台あいさつイベントの模様を放送。主演を務める中村倫