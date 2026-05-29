サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#10が、28日午後9時からLeminoにて無料配信され、ファイナリスト22人が発表された。大幅な順位変動が起こり、反響が寄せられている。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生第3回順位発表式は、加重方式によるポイント制「国民投票70%、SEKAI