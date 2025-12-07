過去の犯罪歴が明らかになり議論が拡大した韓国俳優チョ・ジヌンが活動中断と事実上の引退の意思を明らかにした。

チョ・ジヌンは6日、所属事務所を通じ「まず私の過去の不祥事により、私を信じ応援してくれたすべての方を失望させた点を頭を下げて謝罪する」と伝えた。続けて「私はすべての叱責を謙虚に受け止め、きょう付ですべての活動を中断し、俳優の道に終止符を打つことにした。これが私の過去の過ちに対し私が負うべき当然の責任であり道理と考える」と明らかにした。

また「今後1人の人間として自ら正しく立つことができるよう最善を尽くし省察する。改めて心から謝罪する。愛し尊敬するすべての方に感謝する」とした。メッセージは「申し訳ありません」という謝罪で終えられた。

チョ・ジヌンをめぐる議論は5日に高校時代の車両窃盗と性暴行容疑で少年院に送られたという暴露が出てきて本格化した。ここに成人後の劇団での活動時代に団員を暴行して罰金刑を受けたという主張、映画『マルチュク青春通り』出演時に飲酒運転で免許取り消しの処分を受けたという疑惑などが追加で提起され波紋はさらに大きくなった。

所属事務所のサラムエンターテインメントは5日、公式コメントで「俳優に確認した結果、未成年時代に誤った行動があったことを確認した」としながらも、「性暴行に関連した行為とは関係がない点を明確に申し上げる」と明らかにした。続けて「成人後も未熟な判断で心配をかけた瞬間があった点もやはり俳優本人は非常に重く受け止めて深く反省している。俳優の過ちにより被害と傷を受けたすべての方に心から謝罪申し上げる」と付け加えた。

以下は俳優チョ・ジヌンのコメント全文

「こんにちは。俳優チョ・ジヌンです。

まず私の過去の不祥事により、私を信じ応援してくれたすべての方を失望させた点を頭を下げて謝罪申し上げます。

私はこのすべての叱責を謙虚に受け止め、きょう付ですべての活動を中断し、俳優の道に終止符を打つことにしました。

これが私の過去の過ちに対し私が負うべき当然の責任であり道理と考えます。

今後1人の人間として自ら正しく立つことができるよう最善を尽くして省察します。

改めて心から謝罪します。

愛し尊敬するすべての方に、ありがとうございました。

申し訳ありません。

チョ・ジヌン拝」