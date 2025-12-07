この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が動画を公開。奄美大島で働く24歳のトリマーがインタビューに応じ、仕事への純粋な愛情やプロとしてのこだわりを語った。



動画に登場したのは、地元・奄美大島でトリマーとして働く24歳の女性。インタビュアーから奄美でのトリマーの需要を尋ねられると、女性氏は「割と犬飼ってる人多いので、需要はある」と笑顔で答えた。



トリマーになった理由については、「動物がすごい大好きで」とシンプルな動機を明かした。特に「でっかい犬」が好きだといい、トリミングに関しても「ちっちゃすぎるワンちゃんよりかはまだしやすい」とプロならではの視点を披露した。



また、得意なカットは「プードルちゃんのカット」だという。飼い主からのオーダーは「難しいのは難しい」としながらも、「頑張ろうとは思います」と仕事への真摯な姿勢を見せた。将来、他にやってみたい仕事はあるかという質問には「ないです。動物がいい」と即答し、現在の仕事に心からの満足感と誇りを持っている様子をうかがわせた。



貯金額については「あんまないんだよね」と正直に明かしつつも、一番好きな犬種としてハスキーと柴犬を挙げるなど、終始一貫して動物への深い愛情が伝わるインタビューとなっている。