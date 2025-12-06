6日（土）、男子日本代表で大阪ブルテオン所属のオポジット西田有志（25）が、第1子の誕生を発表した。

今回、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）第7節GAME1 大阪Ｂvs 東京グレートベアーズの試合終了後、ベストブルテオンに輝いた西田がインタビュー中に第1子の誕生を明かした。

インタビュー終盤、今後の意気込みやメッセージを聞かれた西田は「言うか言わないか迷ったんですけど、第1子誕生しました」と報告。会場が歓声に包まれると、「妻にOK取っていないので怒られるかもしれないですけど、それも含めて今日負けたらどうしようかなと思っているところもありました。無事に母子ともに健康に生まれてきました」と付け加えた。

この試合、勝負所でのサービスエースやスパイクでチームを勝利に導いた西田。今後については「子どもだけじゃなく、応援して下さる皆さんに憧れを抱いてもらったり、目標にしてもらえるような選手になるために僕は常に努力をしますので、ぜひ僕たち、そして僕を見て頂けたらと思います。ありがとうございました」とコメントした。

7月には、妻で元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さんと共に、自身のSNSで第1子を授かったことを明かしていた西田。今後の活躍にも注目が集まる。