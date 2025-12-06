2026Ç¯2·î1Æü¤«¤é550±ß¡ª ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤ò²þÄê
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÆÃÄê²ÈÄíÍÑµ¡´ïºÆ¾¦ÉÊ²½Ë¡¡Ê²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢ÆÃÄê²ÈÄíÍÑµ¡´ïÇÑ´þÊª¤ÎºÆ¾¦ÉÊ²½¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×¤Ê¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÎÁ¶â¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¡Ë¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤Ë²þÄê¤¹¤ë¡£²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯À½¡¢»°ÍÎÅÅµ¡À½¡Ë¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤ò½¾Íè¤Î990±ß¤«¤é550±ß¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï01Ç¯4·î¤Î²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡»Ü¹Ô°ÊÍè¡¢Å¬Àµ¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤òÀßÄê¤·¤ÆºÆ¾¦ÉÊ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¤Î²ó¼ý¤ÈÅ¬Àµ¤Ê½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»þ¤Ë¤ª¤±¤ë½èÍý¹©Äø¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¼«Æ°²òÂÎµ»½Ñ¤ä¥Õ¥í¥ó²ó¼ý¼«Æ°²½µ»½Ñ¤¬¼ÂÍÑ²½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½èÍý¥³¥¹¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡Âè20¾ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â²þÄê¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ü²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½èÍý¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡¡Æ±¼Ò¤Ï01Ç¯4·î¤Î²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡»Ü¹Ô°ÊÍè¡¢Å¬Àµ¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤òÀßÄê¤·¤ÆºÆ¾¦ÉÊ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¤Î²ó¼ý¤ÈÅ¬Àµ¤Ê½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»þ¤Ë¤ª¤±¤ë½èÍý¹©Äø¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¼«Æ°²òÂÎµ»½Ñ¤ä¥Õ¥í¥ó²ó¼ý¼«Æ°²½µ»½Ñ¤¬¼ÂÍÑ²½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½èÍý¥³¥¹¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëºï¸º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡Âè20¾ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â²þÄê¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£