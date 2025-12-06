Ž¢²Â»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼Ž£¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÄÈ¯ÇäÂ¨Áýºþ¤ÎŽ¢°¦»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼Ž£¤ËÀìÌç²È¤¬´¶¤¸¤ë¹ñÌ±´¶¾ð¤Î"ÃÏ³ÌÊÑÆ°"
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï12·î1Æü¡¢24²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£µÜÆâÄ£¤Ï¤½¤Î¶á±Æ¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï²»À¼¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢11·î¤Î¥é¥ª¥¹Ë¬Ìä¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ê¹Ö¤ò¼õ¤±¡¢Ç®¿´¤Ë¡¢¤Þ¤¿´î¡¹¤È¤·¤Æ¥á¥â¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥ª¥¹¤ËÉë¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤Î½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Ë¬Ìä¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò´Þ¤á¸øÌ³¤ËÎå¤à°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î»Ñ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÆüÁý¤·¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°Æü¤Î11·î30Æü¡¢»ä¤Ï¹Äµï¤ÎÅì¸æ±ñ¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£29Æü¤«¤é12·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ï¹ÈÍÕ¤¬¸«¤´¤í¤Î´¥(¤¤¤Ì¤¤)ÄÌ¤ê¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤Á¤é¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»ä¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¹ÈÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÇäÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£Åì¸æ±ñ¤Ë¤Ï2¤Ä¤ÎÇäÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£
ÊÒÊý¤ÎÇäÅ¹¤Ï»°¤Î´Ý¾°Â¢´Û¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¤¢¤ë²¾Àß¤Î·úÊª¤Ç¤¢¤ë¡£»°¤Î´Ý¾°Â¢´Û¤Ï¸½ºßÊÄ´Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯½©¤ËºÆ³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÏºÊ¤È½Ð³Ý¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÊ¤Ï¤½¤³¤ÇµÆ¤ÎÌæ¾Ï¤Î¤Ä¤¤¤¿°õ´ÕÆþ¤ì¤òÇã¤¤¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ï¤êµÆ¤ÎÌæ¾Ï¤Î¤Ä¤¤¤¿ÃãÅû¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÃãÅû¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¹Ä¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¼¨¤¹¾å¹ÄÉ×ºÊ¤ÎÂ¸ºß´¶
ÇäÅ¹¤ÇÅ¹°÷¤¬Ç®¿´¤ËÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¹Ä¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ä¼¼¸æ°ì²È¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¼°¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢É½»æ¤ÏÆó½Å¶¶¤Î¼Ì¿¿¤À¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢2¥«·î¤º¤Ä6Ëç¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1¡¢2·î¤ÏÅ·¹Ä°ì²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾å¹ÄÉ×ºÊ¤ä½©¼ÄµÜ°ì²È¤Î¼Ì¿¿¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ï¾å¹ÄÉ×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢3¡¢4·î¤È9¡¢10·î¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£2¿Í¤À¤±¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£Å·¹Ä²È¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢5¡¢6·î¤ËÅ·¹Ä¤¬ÅÄ¿¢¤¨¤ò¹Ä¹¡¤¬ÍÜ»½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢11¡¢12·î¤Ç¤ÏÅ·¹ÄÉ×ºÊ¤È°¦»ÒÆâ¿Æ²¦°ì¿Í¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½©¼ÄµÜ²È¤Î¾ì¹ç¡¢7¡¢8·î¤Ë°ì²È4¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÐ¾ì²ó¿ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Å·¹ÄÉ×ºÊ¤È¾å¹ÄÉ×ºÊ¤¬¤È¤â¤Ë3²ó¤Ç¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î¿Í¡¹¤Ï2²ó¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤â2²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾å¹ÄÉ×ºÊ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤òÂà¤¤¤Æ¤«¤é°ìÈÌ»²²ì¤Ë¤â¡Ö¤ª½Ð¤Þ¤·¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¹Ä¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£1Ç¯¤Ç10ËüÉô¤âÈÒÉÛ¤µ¤ì¤ë¹Ä¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼
¹Ä¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈÒÉÛ(¤Ï¤ó¤×)¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊ¸Êª¤Î´ÉÍý¸ø³«¤äÄ´ºº¸¦µæ¤òÌÜÅª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍµÆÍÕÊ¸²½¶¨²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁÈ¿¥¤Ï1993Ç¯¤ËºâÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£ºâÃÄ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆ²ÖÊ¸²½¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹Äµï¤äµþÅÔ¸æ½ê¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ä°Ý»ý´ÉÍý¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¶á¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬Ëè²ó´Õ¾Þ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë²í³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾®ºý»Ò¤Ê¤É¤â´©¹Ô¤·¡¢¤½¤Î·¼ÌØ¤Ë¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µÆ²ÖÊ¸²½¶¨²ñ¤¬¹Ä¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈÒÉÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1995Ç¯¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¡¢30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÊÉ³Ý¤±¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬Âç·¿²½¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÂî¾å·¿¤âÈÒÉÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÊÉ³Ý¤±¤À¤±¤Ç1Ç¯¤Ë10ËüÉô¤âÈÒÉÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£SNS¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼Â²È¤Ë¹Ä¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÏÂ²Î¤Ë¤è¤ë¸æÀ½¥«¥ì¥ó¥À¡¼
ÇäÅ¹¤Ç¤Ï¤â¤¦1¤Ä¡¢¡Ö¾¼ÏÂÅ·¹Ä¸æÀ½¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤âÈÒÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¡ÖÀ»ÆÁ¡×¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¾¼ÏÂÀ»ÆÁµÇ°ºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¸æÀ½¤È¤Ï¡¢Å·¹Ä¤Î±Ó¤ó¤ÀÏÂ²Î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¤ä¤Ï¤ê2¥«·î¤º¤Ä¤Ç¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¸Ä¿Í¤Î¼Ì¿¿¡¢µÜÆâÄ£¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÇºÇ¶á¼ÂÏ¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤Î¹á½ß(¤³¤¦¤¸¤å¤ó)¹Ä¹¡¤È¤ÎÉ×ÉØ¤Î¼Ì¿¿¡¢¤½¤·¤Æ°ì²È¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍèÇ¯2026Ç¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤À¤Ã¤¿¥è¥Ï¥Í¡¦¥Ñ¥¦¥í2À¤¤È1975Ç¯¤Ë²ñ¸«¤·¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤â9¡¢10·î¤Î²Õ½ê¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·î¤Î¸æÀ½¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤á¤Ä¤Á¤Î ¿À¤Ë¤¾¤¤¤Î¤ë Ä«¤Ê¤®¤Î ³¤¤Î¤´¤È¤¯¤Ë ÇÈ¤¿¤¿¤ÌÀ¤¤ò¡×¤È¤¤¤¦Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤Ã¤Æ¤Î²Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢1933Ç¯¤Î²Î²ñ»Ï¤Ç±Ó¤Þ¤ì¤¿ÀïÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î²Î¤Ë¤Ïº£¤Ç¤Ï¶Ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿À¼Ò¤Ç¡Ö±º°Â¤ÎÉñ¡×¤È¤·¤ÆÉñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÎò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¸æÀ½¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÇã¤¤µá¤á¡¢¤½¤ì¤ò²È¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¹Ä¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¤â¡¢¾å¹ÄÉ×ºÊ¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¯¾å¤ÎÀ¤Âå¤ò¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤É¤Á¤é¤â¡¢¤ª¤«¤¿¤¤ºâÃÄ¤¬ÈÒÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Å·¹Ä¤ä¹ÄÂ²¤Ï¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ä¼¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤¬Í¯¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À³Ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÆÈ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÃÂÀ¸
¼Â¤Ï¡¢¹ÄµïÅì¸æ±ñ¤ÎÇäÅ¹¤Ç¤ÏÈÒÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯¡¢¹Ä¼¼´Ø·¸¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë²è´üÅª¤ÊÆ°¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×¤È¡ÖÈù¾Ð¤ß¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤É¤Á¤é¤â12Ëç¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¤¸½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤ÏºòÇ¯¡¢¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡2024Ç¯4·î¡Á2025Ç¯3·î¡×¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯3·î¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÊÑÂ§Åª¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÆâ¿Æ²¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃ±ÆÈ¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍÄ¤¤²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬»Ð¤ÎâÃ»ÒÆâ¿Æ²¦¤È¤È¤â¤Ë·Ú°æÂô¤ÇÀÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢Å·¹Ä°ì²È¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬¹Äµï¤Î±¹¼Ë(¤¤å¤¦¤·¤ã)¤Ç21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎµÇ°¤ËÇÏ¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç2¿Í¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¹Ä¼¼»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£È¯Çä1¥«·î¤Ç4ºþ¤Î¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢À±¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤Î¾ì¹ç¡¢5ÅÀËþÅÀ¤Ç4.8ÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï8¿Í¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÈù¾Ð¤ß¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¡²Â»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê4.8ÅÀ¤Ç32¿Í¤¬ÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¥ó¥À¡¼2026¡×¤Ç¤¢¤ë¡£4.9ÅÀ¤È¶Ïº¹¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¡¢2¤Ä¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢411¿Í¤¬ÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê12·î4Æü¸½ºß¡Ë¡£
»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï4ºþ¤È¤¢¤ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¤ª¤½¤é¤¯2ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¹Ä¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Û¤É¤ÎÎò»Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¸Ä¿Í¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬º£Ç¯ÁêÅö¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÉ½»æ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹Ä¼¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¸Ä¿Í¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¤¯¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¡Ö¥¸¥ì¡×¤ò½Å¤Í¤¿Áõ¤¤¤À¡£ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢12Ëç¤Î¤¦¤Á11Ëç¤Ï°ì¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ëç¤À¤±9·î¤Î¤â¤Î¤ÏÅ·¹Ä°ì²È¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤«25Ç¯¤ÎÆ±¤¸·î¤Î¼Ì¿¿¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊÃå¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤òÃå¤±¤¿ÀµÁõ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£12·î¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÀ®Ç¯¹Ô»ö¤Î¤È¤¤ÎÀµÁõ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£°¦¸¤¡¦Í³è½¤È¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¸«¤¿¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï11·î¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤é²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿°¦¸¤¤ÎÍ³è½(¤æ¤ê)¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í³è½¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë16ºÐ4¥«·î¤ÇÏ·¿ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Å·¹Ä°ì²È¤Ç¤Ï8·î¤«¤é¿·¤¿¤ËÊÝ¸îÇ¤ò»ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¼«¿È¤¬»£±Æ¤·¤¿Ç¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ì¾Á°¤Ï¡ÖÈþ³¤(¤ß¤ß)¡×¤È¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥»¥Ö¥ó¤È¤¤¤¦Ç¤È¤È¤â¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤ÏºÇ½é¤Ë°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÎÊâ¤ß¤¬Ç¯É½¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¼¡¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î11·î¤È12·î¤ÎÊ¬¤â°ìËç¤Ë¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï11·î¤ÎÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë¸æÎÁËÒ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¥¿¥±¥Î¥³·¡¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹·¤¤ò¤Ï¤¤¤¿Æâ¿Æ²¦¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥³¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢ÃÝÎÓ¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¯¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ï¡¢Æâ¿Æ²¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÆ»¤òÀ°¤¨¤¿¡È»ÐÅª¡É¤Ê²Â»Ò¤µ¤Þ
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â2015Ç¯Á°¸å¤Ë¡¢²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬À®Ç¯¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬±¡Âç¤òÃæÂà¤·¤ÆICU¤ËÆþ³Ø¤·¤¿º¢¡Ö²Â»Ò¤µ¤Þ¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡×¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥à¥Ã¥¯¤Ê¤É¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢ÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÏÍª¿Î¿Æ²¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËö¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï´Å¤¨¾å¼ê¤ÎËö¤Ã»Ò¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ï´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿²¼ÃÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²Â»ÒÆâ¿Æ²¦Ã±ÆÈ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦Ã±ÆÈ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¸øÌ³¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï¤½¤ì¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ë»ÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ë2¿Í¤Î¤â¤Î¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¼¡¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤â²Â»ÒÆâ¿Æ²¦¤Ï°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¡ÖÃÏ³ÌÊÑÆ°¡×¤È¸À¤¨¤ÐÂç¤²¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ï³Î¼Â¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò²È¤Ë¾þ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î°ìÇ¯¤ò²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦°¦»ÒÅ·¹Ä¤ÎÃÂÀ¸¤òÌ´¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È ÅçÅÄ ÍµÌ¦