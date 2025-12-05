Suchmos“10年来の盟友”間宮祥太朗が出演した「Marry」MVのBehind The Scenes公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Suchmosが「Marry」のMVのBehind The Scenesを公開した。

■友人同士として語らう間宮祥太朗とYONCEの姿が

YONCE（Vo）と“10年来の盟友”1である間宮祥太朗が出演し話題となった本MV。監督は同じく両者の旧友である山田健人が務めた。

今回公開されたBehind The Scenesには撮影の裏側や撮影の合間に友人同士として語らう間宮祥太朗とYONCEの様子が収められている。

Behind The Scenesと合わせてMVのオフショット写真も公開された。

「Marry」は、7月に約6年ぶりにリリースされたEP『Sunburst』の収録曲。Suchmosが再始動するきっかけとなったバンドにとって重要な楽曲で、これまでのSuchmosにはなかったストレートに愛を歌ったラブソングに仕上がっている。