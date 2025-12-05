Suchmos“10年来の盟友”間宮祥太朗が出演した「Marry」MVのBehind The Scenes公開
Suchmosが「Marry」のMVのBehind The Scenesを公開した。
■友人同士として語らう間宮祥太朗とYONCEの姿が
YONCE（Vo）と“10年来の盟友”1である間宮祥太朗が出演し話題となった本MV。監督は同じく両者の旧友である山田健人が務めた。
今回公開されたBehind The Scenesには撮影の裏側や撮影の合間に友人同士として語らう間宮祥太朗とYONCEの様子が収められている。
Behind The Scenesと合わせてMVのオフショット写真も公開された。
「Marry」は、7月に約6年ぶりにリリースされたEP『Sunburst』の収録曲。Suchmosが再始動するきっかけとなったバンドにとって重要な楽曲で、これまでのSuchmosにはなかったストレートに愛を歌ったラブソングに仕上がっている。
■間宮祥太朗 コメント
ついに実現できて、うれしかったですね。やっときたという充実感。個人的にすごく胸アツな撮影でした。
■YONCE コメント
Marryは幼馴染の結婚式で、お祝いとして歌うために書いた曲です。祥太朗の演技を見て、本当にすごいと思いました。俺の友達、プロなんだぜ！と、みんなに自慢したいです。
■【画像】MVのメイキング写真
■【画像】Suchmosのアーティスト写真