和洋女子大学が、文部科学省からの「私立大学における入学料に係る学生の負担軽減等について」の通知を受け、併願制選抜における入学辞退者に対し、入学金の一部を返還する措置を決定しました。

受験生の経済的な負担を軽減するため、手続き後に入学を辞退した場合、所定の手数料等を除いた金額が返還される仕組みが導入されます。

和洋女子大学「併願制選抜における入学金返還」

対象入試：総合型選抜(併願型)、学校推薦型選抜公募(一部学科除く)、一般選抜、共通テスト利用選抜など

返還金額：15万円(入学金25万円から対価・手数料10万円を控除)

申請期限：2026年3月31日(火)16時まで

本措置は、複数の大学を受験する学生の経済的負担に配慮し、併願可能な入試制度を利用して入学手続きを行った後、辞退する場合に適用されるものです。

対象となるのは、総合型選抜（併願型）、学校推薦型選抜公募（専願制の学科を除く）、一般選抜（A〜D日程）、大学入学共通テスト利用選抜、社会人選抜、外国人留学生選抜と多岐にわたります。

返還の詳細と手続き方法

返還される金額は、入学金25万円のうち「入学し得る地位の取得のための対価及び事務手数料」としての10万円を差し引いた「15万円」となります（※振込手数料は申請者負担）。

手続きの流れとしては、従来通り学生募集要項に記載された期日までに入学金等を納入。

その後、他大学への進学等が決定し次第、最終提出期限である3月31日までに「2026年度 入学辞退届・納入金返還願」を申請することで返還が行われます。

なお、本通知前にすでに対象の選抜で手続きを完了した受験生に対しては、大学よりメールにて個別に通知が行われる予定です。

受験生の選択肢を広げ、安心して進路決定ができるようサポートする和洋女子大学の新たな取り組み。

2026年度入試における経済的支援策として注目です。

和洋女子大学「併願制選抜における入学金返還」の紹介でした。

