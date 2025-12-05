二宮和也・著『独断と偏見』が年間ブックランキングで“11冠”の大記録！「感謝しかないです」
二宮和也が2025年6月に刊行した初の新書『独断と偏見』が、年間ブックランキングで11冠を獲得する快挙を達成した。
■獲得した年間ランキング
「オリコン年間BOOKランキング2025」ジャンル別「タレント本」1位
（オリコン調べ。集計期間：2024年12月2日付～2025年11月24日付）
「オリコン年間BOOKランキング2025」形態別「新書」 1位
（オリコン調べ。集計期間：2024年12月2日付～2025年11月24日付）
ダ・ヴィンチ「BOOK OF THE YEAR 2025」エッセイ・ノンフィクション・その他部門 第1位
（『ダ・ヴィンチ』2026年1月号にて発表）
紀伊國屋書店 年間1位（新書／教養新書)
三省堂書店 年間1位（新書）
TSUTAYA 年間1位（新書）
（対象：2025年発売の新書）
未来屋書店 年間1位（新書／教養新書）
楽天ブックス「年間ランキング2025」新書部門 第1位
（楽天ブックス調べ。集計期間：2025年1月1日～2025年10月20日）
タワーレコードオンライン「2025ベストセラーズ」新書ジャンル 1位
（タワーレコードオンライン調べ・集計期間：2025年1月1日～11月30日）
トーハン「2025年 年間ベストセラー」新書ノンフィクション部門 第1位
（トーハン調べ。2025年12月1日発表）
日販「2025年 年間ベストセラー」新書ノンフィクション部門 第1位
（日販調べ。2025年12月1日発表）
発売直後から大反響を呼び、累計発行部数22万部を突破（電子版含む）した本書籍。エンターテイナーとしての思考、 ビジネス論や人づきあいの流儀、会話術から生死観に至るまで、縦横無尽に語りおろし、新書にあらたな風を吹き込んだ。
■二宮和也 コメント
■書籍情報
2025.06.17 ON SALE
『独断と偏見』
二宮和也・著
■関連リンク
『独断と偏見』公式X（旧Twitter）
https://x.com/nino_shueisha
集英社新書公式サイト
https://shinsho.shueisha.co.jp/
二宮和也 OFFICIAL SITE
https://office-nino.co.jp/