二宮和也・著『独断と偏見』が年間ブックランキングで“11冠”の大記録！「感謝しかないです」

二宮和也が2025年6月に刊行した初の新書『独断と偏見』が、年間ブックランキングで11冠を獲得する快挙を達成した。

■獲得した年間ランキング

「オリコン年間BOOKランキング2025」ジャンル別「タレント本」1位

（オリコン調べ。集計期間：2024年12月2日付～2025年11月24日付）

「オリコン年間BOOKランキング2025」形態別「新書」 1位

（オリコン調べ。集計期間：2024年12月2日付～2025年11月24日付）

ダ・ヴィンチ「BOOK OF THE YEAR 2025」エッセイ・ノンフィクション・その他部門 第1位

（『ダ・ヴィンチ』2026年1月号にて発表）

紀伊國屋書店 年間1位（新書／教養新書)

三省堂書店 年間1位（新書）

TSUTAYA 年間1位（新書）

（対象：2025年発売の新書）

未来屋書店 年間1位（新書／教養新書）

楽天ブックス「年間ランキング2025」新書部門 第1位

（楽天ブックス調べ。集計期間：2025年1月1日～2025年10月20日）

タワーレコードオンライン「2025ベストセラーズ」新書ジャンル 1位

（タワーレコードオンライン調べ・集計期間：2025年1月1日～11月30日）

トーハン「2025年 年間ベストセラー」新書ノンフィクション部門 第1位

（トーハン調べ。2025年12月1日発表）

日販「2025年 年間ベストセラー」新書ノンフィクション部門 第1位

（日販調べ。2025年12月1日発表）

発売直後から大反響を呼び、累計発行部数22万部を突破（電子版含む）した本書籍。エンターテイナーとしての思考、 ビジネス論や人づきあいの流儀、会話術から生死観に至るまで、縦横無尽に語りおろし、新書にあらたな風を吹き込んだ。

■書籍情報

2025.06.17 ON SALE

『独断と偏見』

二宮和也・著

