北海道meijiカップ

女子ゴルフの河本結（RICOH）が4日、自身のSNSを更新。8月に行われた国内ツアー・北海道meijiカップの優勝副賞を開催地の北広島市の児童養護施設に寄付したと報告した。

大きな丸いテーブルにお菓子が並んだ。施設を訪れた河本は、子どもたちと「meiji」のチョコレートと一緒に写真撮影も行った。また、河本には「優勝おめでとうございます」と書かれた手作りのトロフィーが贈られたようだ。

河本はXで「北海道meijiカップで優勝の副賞としていただいた残り5年分のお菓子を大会が開催されました北海道北広島市の児童養護施設へ寄付させていただきました」と報告した。

11月には出身地・愛媛県の児童養護施設へ寄付したと報告していた河本。「これからもゴルフを通じて、少しでも誰かの笑顔に繋げられるようがんばっていきたいと思います」とも記した。実際の様子を公開すると、ファンから称賛のコメントが書き込まれた。

「情けは人の為ならず、それが一番です」

「さすがは結プロです」

「子ども達は大喜びだよ」

「北海道道民としてありがとうございます」

「身も心も美しい結さんが素敵すぎます」

同大会では優勝賞金1620万円に加えて、大会を特別協賛する明治グループから副賞として明治製品10年分が贈られていた。河本は当時、「寄付しようと思っています。事務所と相談して恵まれない子たちに寄付したいと思います」と明言していた。

今季は同大会とスタンレーレディスで2勝。メルセデス・ランキングは3位とシーズンを通して安定感のあるゴルフを見せていた。



（THE ANSWER編集部）