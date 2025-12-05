¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É´ÓÏ½¤Î¼ó°Ì¡¡3µ¨¤Ö¤êÃ¥´§¤Ø¹¥È¯¿Ê
¡¡¥Ú¥¢SP¤Ï¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê23¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê33¡ËÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬77¡¦32ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ïº£µ¨¥Ù¥¹¥È79.94ÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ÓÏ½¤Î¼ó°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î3²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï²óÅ¾ÉÔÂ¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥í¡¼3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÀ®¸ù¡£¥ê¥Õ¥È¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Ê¤É¤ÏºÇ¹âÆñÅÙ¤Î¥ì¥Ù¥ë4¤À¤Ã¤¿¡£»°±º¤Ï¡Öµ×¡¹¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î»î¹ç¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÎ×¤á¤¿¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉÎÉ¤¤³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ï19Ç¯7·î¤Ë2¿Í¤ÎÁêÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏ¡£°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô½Ð¿È¤ÎÌÚ¸¶¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡SP¤ò½ª¤¨¡¢2°Ì¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«0.10ÅÀº¹¡£¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢º£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë¼«Á³ÂÎ¤ÇÎ×¤á¤¿¤é¡×¤ÈÌÚ¸¶¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇÆ¸¢Ã¥²ó¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ë¥Ú¥¢¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ØÀª¤¤¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¾¡Éé¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£