Photo: 山田卓立 トレランシューズのような軽やかさは魅力だけど、登山靴の安心感もやっぱり捨てがたい。最近は山でも軽量なシューズを見かける機会が増えたが、「あれで本当に大丈夫なのか…」と感じる人も多いはずだ。楽なのはわかる。でも安全性はどうなのか。そのバランスに悩むなら、HOKA（ホカ）の「MAFATE HIKE」（税込31,900円）がひとつの答えになるかもしれない。HOKAのファースト