「デスクトップモード」がPixelシリーズに正式提供された2026年3月、スマートウォッチのPixel Watchシリーズにも筆者待望の新機能「エクスプレス決済」がリリースされました。 エクスプレス決済は、Pixel Watchでウォレットアプリを起動することなく、Pixel Watchをかざすだけで決済できる機能。SuicaやiD、QUICPayでは同等の機能が利用可能ですが、今回はクレジットカードもアプリを