LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、LINEの通知が来ない問題の解決策を解説する動画を公開した。多くの人が見落としがちな、スマートフォン本体の通知設定を確認する重要性を指摘している。

ひらい先生氏は、LINEの通知トラブルの原因が必ずしもLINEアプリ内にあるとは限らないと説明する。アプリの設定が正しくても通知が来ない場合、スマートフォン本体がLINEからの通知を許可していない可能性があるという。氏は、この「スマホ本体の通知設定」を確認する手順を分かりやすく示した。

まず、LINEアプリのホーム画面から右上の歯車マークをタップし、設定画面を開く。次に、項目の中から「通知」を選択し、表示された画面の上部にある「通知設定」をタップする。すると、スマートフォン本体のLINEアプリに関する設定画面に遷移する。

ここで最も重要なのが「LINEのすべての通知」という項目だとひらい先生氏は指摘。このスイッチがオフになっていると、LINEアプリ側でいくら通知をオンにしても、スマートフォンのシステムレベルで通知がブロックされてしまうと解説した。

LINEの通知を見逃して困った経験がある人は少なくないだろう。アプリの設定を見直しても改善しない場合は、このスマートフォン本体の設定が原因かもしれない。動画で紹介された簡単な手順で、一度確認してみてはいかがだろうか。

