世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブルが、2025年12月5日から3日間にわたり開催される「東京コミコン2025」に出展。

2025年のAudibleブースでは、配信中の人気オーディオブック『ハリー・ポッターシリーズ全7巻』をテーマに、ゲストへ物語に着想を得た心躍る体験を届ける特別アクティビティが用意されます。

東京コミコン2025 Amazonオーディブル「Audible」ブース

東京コミコン2025 開催期間：2025年12月5日（金）〜7日（日）

開催時間：※開催時間は変更となる可能性があります

・2025年12月5日（金）11:00〜19:00

・2025年12月6日（土）10:00〜19:00

・2025年12月7日（日）10:00〜18:00

「Audible」出展ブース：E-38

会場： 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）1ホール〜6ホール予定

主催：株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

イベント内容： 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）、実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」

2025年のAudibleブースでは、『ハリー・ポッターシリーズ』の表紙の中に入り込めるフォトブース、物語の世界観に触れながら楽しめるリスニングブースなど、多彩なコンテンツが登場。

また、Amazonギフト券やオリジナルアクリルチャームが当たるカプセルトイも設置されます。

『ハリー・ポッター』シリーズの世界観をリアルに感じながら、思い出の写真撮影や試聴体験が楽しめるコンテンツが満載です☆

表紙に入れる「フォトブース」

Audible版『ハリー・ポッターシリーズ全7巻』の表紙の中に入り込んだような写真が撮影できるフォトブース。

『ハリー・ポッター』の世界観に浸りながら記念撮影を楽しむことができます。

フォトブースを進んだ先は「リスニング体験」エリアにつながっています。

魔法が聴こえる？「リスニング体験」

帽子をかぶると、作品の名シーンが聴こえてくる！？

楽しく驚きのあるリスニング体験が提供されます。

まるで作品の一部になったかのような気分で、写真撮影も可能です。

Amazonギフト券やハリー・ポッターアクリルチャームが当たるカプセルトイ

AudibleのXまたはInstagramアカウントをフォローし、Audibleのブースに関するコメントやリポストをされた方が参加できる「カプセルトイ」

最高1万円のAmazonギフト券から、『ハリー・ポッター』シリーズの表紙のアクリルチャームがあたります。

Audible試聴コーナー

『ハリー・ポッターシリーズ全7巻』のほか、Audibleの人気作品をじっくり試聴できるコーナー。

声優の表現力や作品世界の魅力をリアルな音で体験できます。

「ハリー・ポッター」シリーズの表紙に入れる没入型フォトブースや魔法が聴こえるリスニング体験などハリー・ポッターファン必見の特別コンテンツが登場。

「東京コミコン2025」に出展される、Amazonオーディブル「Audible」ブースの紹介でした☆

