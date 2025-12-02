常に「ソールドアウト」、沖縄限定だったオリオンビールの超少量生産ビールが大人気　クラフトビールになぜ力を入れるのか

沖縄を代表するビールブランドのオリオンビールは、沖縄の素材にこだわったクラフトビール「しまめぐり」シリーズを2025年6月から公式 EC サイト限定で販売を開始した。超少量生産ということもあり、出せばたちまちソールドアウトするこのビール。これまでのシリーズの紹介と共に、同社はなぜクラフトビール製造に力を入れるのか、開発と広報担当者に話を聞きつつ考察した。

1957年に創立、1960年夏には「瓶詰め生ビール」を発売

オリオンビールは1957（昭和32）年、それまで大きな製造業がなかった沖縄で戦後復興を目的に創立（当時の社名は沖縄ビール）。多くの地域企業や関係者に支えられて、翌年には名護市東江に工場を構え、沖縄の風土に合うビールを求め試行錯誤を繰り返したという。

ビールの名称は一般公募され、1958年1月、2500超もの応募の中からいちばん多かった「オリオン」に決定。1959年6月には社名もオリオンビールに変更した。

満を持して最初のビールが全島一斉に発売されたのは1959年5月。1960年7月には、樽詰め同様の美味しさを誇る、熱殺菌をしていない「瓶詰め生ビール」が登場し、「新鮮さ」が評判となったという。

メイン商品の「オリオン ザ・ドラフト」

2025年9月、沖縄県内の製造業として初の東京証券取引所プライム上場

1972（昭和47）年の沖縄本土復帰後も、創業者の具志堅宗精（ぐしけん・そうせい）の理念「報恩感謝」のもと、県民のためにという意識で、ホテルを開業するなどさまざまな発展を続けた同社。2025（令和7）年9月25日には、沖縄県内の製造業として、初の東京証券取引所プライム上場を果たし、大きな話題になった。

2001（平成13）年にはアサヒビールとの提携に合意し、2004年に発泡酒の「オリオン麦職人」、2005年には沖縄県産米を使用した第3のビール「オリオンサザンスター」、2013年にノンアルコールタイプの「オリオンクリアフリー」を発売するなど、時代や多様化するニーズに対応した商品開発を推し進めている。

沖縄県素材の使用を進める

2019年には初のチューハイ「WATTA」、同年12月にはオリオン初のプレミアムクラフトビール「オリオン 75BEER」を発売。持続可能な社会を目指した取り組みにも力を入れていて、2021年には伊江島（いえじま）で栽培した大麦を完全循環型で活用した「オリオン ザ・ドラフト 初仕込」を発売した。

2022年、産学連携する琉球大学で、県産ホップの収穫が成功し、沖縄の自然から発見した酵母を使用した「オリオン ザ・プレミアム」を販売開始。さらには同社初の「Southern Cross Winery」を製造し、2024年には沖縄県産パッションフルーツを、2025年には沖縄県産シークワーサーを使ったワインをリリース。さらに2025年9月には「沖縄香るCRAFT GIN&SODA」を発売するなど、沖縄県産素材を使用する動きをより加速させている。

「しまめぐり」のパッケージ

沖縄の魅力が詰まったクラフトビール「しまめぐり」シリーズ

このようにビールをはじめとしたお酒を通じて、“沖縄の魅力”を伝えることに尽力するオリオンビール。さらに一歩進んだこだわりで、“ビールを通して沖縄素材の良さを知り、沖縄を感じてもらう”ことを目指したクラフトビールが、この「しまめぐり」シリーズだ。

「沖縄の地、沖縄の地域の皆様、そして、沖縄をきっかけにオリオンビールと繋がっていただいた世界中の皆様に支えられ、これまでビール造りを続けてこられました。そんな皆様に、沖縄素材を活用することでビールの多様性を知り、かつ少しでも幸せを感じていただきたい。そのような想いをもち、日々ビール醸造と向き合っています」と話すのは、同社商品開発部の山城敬太郎さんだ。

このクラフトビールが醸造されているのは、オリオンビール名護工場内の小規模醸造設備・Co-Labo75（コラボナゴ）。仕込み・醗酵ともに 500Lの規模で、名護工場の主力設備と比べると生産能力は約 100 分の 1 なのだそう。「しまめぐり」は原材料の状況などにより変動はあるものの、1 回およそ1000本程度の製造となっている。

パッケージに添えられた文面

「醸造家の思いをそのまま」が大きな利点

「このCo-labo75設備に関してはすべてを手作業で自由度の高い製造が可能なため、大規模設備では扱えない固形物やパッションフルーツ、パイナップルなどのような高粘度素材もそのまま使用できます。これにより、使える素材の幅が広がるだけでなく、それぞれの個性を活かしたビール造りが可能になります。ホップなど原料の投入量やタイミングなど、投入方法やモロミの取り扱いといった製法にもほぼ制限がないため、醸造家の思い描いたレシピやチャレンジしたいことをそのまま実行できることが大きな利点です。さらに柔軟なプロセス変更は素材の良さや特徴を最高値で引き出すための大きな武器になると考えています」（山城さん）

ただし、小規模設備は自由度が高い反面、安定生産が難しいという側面も。

「オリオンビールの設備として、既存の分析設備並びに開発プラントの活用などを通して、細かい部分まで数値化して品質を確認しつつ試行錯誤を行えます。加えて、Co-labo75でのチャレンジから得られた知見やノウハウを大規模設備の商品づくりへと展開することで、大規模設備醸造との相乗効果が期待できます。いわば『小規模での挑戦』と『大規模でのマス展開』という両輪を持ち合わせていることこそ、弊社ならではの強みです。これにより多くのお客様にビールの多様性やおもしろさをお伝えすることができると思っています」

オリオンビールの68年にわたる醸造ノウハウの蓄積により、小規模生産ながらも品質を管理することで、安定したビールづくりを実現できると醸造家たちは胸を張る。

添えられたカードにも思いが詰まっている

沖縄でしか飲めなかったビール、2025年6月から県外でも

これまでは「オリオンホテル那覇」と「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」に併設する「THE ORION BEER BAR」でしか飲めなかった「しまめぐり」シリーズだが、最初に触れた通り2025年6月よりECサイトで購入することができるようになった。今回、この希少なクラフトビールを飲む機会に恵まれた。

2025 年 6 月に発売された第 1 弾の「今帰仁 FRUIT SHINY SOUR」は、沖縄県産アセロラ果汁を使った爽やかなサワービール。ひと口含むと広がる酸味に一瞬驚くが、そのフルーティな爽やかさとホップの芳醇な香りは初夏にいただいたら、まさにぴったりだと感じた。

第1弾の沖縄素材として、沖縄県産アセロラ果汁を選んだ理由を山城さんに聞いてみた。

「サワータイプのビールに合う素材を検討した際、爽やかな香りと酸味をもつ県産アセロラが最も適していると考え採用しました。また、ビールを通じて沖縄素材の魅力をお届けしたいという、当社醸造家のこだわりも込められています」

「今帰仁 FRUIT SHINY SOUR」

「今帰仁 FRUIT SHINY SOUR」

第2弾として2025年8月に発売した「伊江島 HAZY IPA」は、アメリカ産ホップの爽やかなシトラス香と、ニュージーランド産ホップの華やかな香りが調和する、マンゴーやパイナップルを思わせるトロピカルなアロマ（芳香）が特徴。ヘイジー（HAZY、濁りの意）ならではの柔らかな口当たりも魅力だ。沖縄県産の素材として使われているのは、伊江島で古くから栽培されている在来品種小麦の『江島神力』だ。

「小麦本来の豊かな香りがあり、HAZY IPAの特長であるシルキーな口当たりを与えてくれることから採用しました」（山城さん）

「伊江島 HAZY IPA」

「伊江島 HAZY IPA」

2025年10月に発売した第3弾の「東村 Passion&Pine IPA」は、沖縄県産のパイナップル果汁とパッションフルーツ果汁を使った「Fruited HAZY IPA」。東村は沖縄屈指のパイナップル特産地だが、トロピカルな香りと広がる芳醇なジューシーさが楽しめた。

沖縄をよりイメージさせる素材を使っているので、寒くなってきたこの時期、暑かった夏を思わず懐かしんでしまった。

「東村 Passion&Pine IPA」

「東村 Passion&Pine IPA」

「沖縄には独自の気候や土壌が育んだ多様で魅力的な素材があり、私たちはその良さを最大限に引き出し、沖縄そのものを体現するようなビールをつくることに強い思いを抱いています。”沖縄の魅力をビールへ込める”ことが沖縄にブルワリーを持つオリオン醸造家のこだわりであり、そのために日々試行錯誤を重ねています」と話す山城さん。

このビールでは沖縄素材そのものの魅力を付与し、ビールと掛け合わせることで素材本来の良さをさらに引き出し、まだ知られていない沖縄の一面を伝えるという顔も持っている。

「ブドウ果実や桑の実、首里地区限定の蜂蜜、紅茶など、ごく少量しか調達できない希少素材も存在します。これらの魅力を最大限に引き出すためには、投入のタイミングや温度、使用量など、多くの条件を揃える必要があり、柔軟な製造プロセスが必要です」（山城さん）

添えられているカード

第4弾は2025年12月発売予定、「年6回」では終わらない今後の展開に期待

今後、第4弾は12月、第5弾は2026年1月、第6弾は3月に発売を予定しており、価格は原料によって変動するとのこと（第3弾まではすべて、330ml4本・4620円〈送料込み〉）。

第4弾は12月19日の発送が予定されているそうなので、12月上旬頃には予約が開始されるはず。ぜひ下に記しているオリオンビールの特設ページをチェックしてみてほしい。

広報担当の大貫亜紗美さんに、これまでのシリーズが美味しかったし、すぐに売り切れてしまったのが悲しかったので「もう飲めないの!?」と泣きついたところ、以下の回答をいただいた。

「まったく同じ商品を再販する計画は現時点ではございません。ただし、今後一切販売しない（販売できない） ということではなく、お客様からのお声や反応を踏まえながら、今後の開発や販売計画を検討して参ります」とのこと。

なお、このシリーズは現在予定されている年6回では終わらず、今後も継続して展開していく計画なのだそう。

「超小量生産だからこそ得られる高い自由度を活かして、使用する素材や製法、原料配合など、オリオンビールのこれまでの実績（大規模設備製造商品）にはない新しい取り組みに積極的に挑戦し、新商品毎に毎回異なる新しい醸造アプローチを模索していきたいと考えています。沖縄独自の素材の魅力やビールの多様性を感じていただけるように、商品の作り込みはもちろんですが、ここで創るビールを手に取っていただく機会を少しでも多く設けられるよう取り組んで参ります」（山城さん）

さらなる個性に満ちた、沖縄らしいビールを生み出すという宣言と受け取った。沖縄大好き・オリオンビール大好き人間として、同社が今後どんなクラフトビールを生み出してくれるのか、ワクワクが止まらない。

［オリオンビール公式通販ページ］https://shop.orionbeer.co.

