「その靴ステキ！」→ 実は【ZARA】なんです！ 大人の冬に♡「シャレ見えブーツ」

冬コーデの印象を左右する要素の一つが足元。「その靴ステキ！」と褒められるような一足を探しているなら、【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今シーズンのトレンドであるボリューム感のあるブーツのラインナップが豊富で、今年らしさと上品さのバランス感が絶妙なアイテムが揃っています。今回は、大人世代におすすめしたい「シャレ見えブーツ」をピックアップして紹介します。

くしゅっと感がたまらないスエード調ブーツ

【ZARA】「スプリットスエードハイヒールブーツ」\19,990（税込）

スエード調の素材の起毛感が、足元にリッチさをプラスするハイヒールブーツ。光を吸うようなマットな色味が、コーデを洗練された印象に仕上げてくれそうです。ロングブーツはカチッとした印象のものが多いなかで、こちらは履いたときにくしゅっとなるやわらかさが魅力。ハイヒールでクールな雰囲気はありつつも、同時にY2Kのムードも醸しています。

筒の太さと小さなヒールのギャップが可愛い

【ZARA】「キトゥンヒールブーツ」\10,990（税込）

かなり太めの筒幅で、脚のラインを気にせずに履けそうな一足。太さとのギャップでむしろ脚をすっきりと見せてくれる効果も期待できそうです。筒のボリュームと相反するように、低めで細いキトゥンヒールも印象的で、華奢で上品な女性らしさをさりげなくプラスしています。飾りをそぎ落としながらも存在感が抜群で、大人のコーデを一気に今年顔に見せてくれるはず。

今年らしいウエスタンムードをアクセントに

【ZARA】「レザーラスティック刺繍入りブーツ」\22,990（税込）

インパクトのある刺繍が、足元にほどよいアクセントをプラスしてくれるロングブーツ。今シーズンはウエスタンテイストが注目されていますが、落ち着いた大人コーデには印象が強すぎるかも。そんなときにおすすめなのが、ブーツでウエスタン要素を1点投入するテクニック。デニムはもちろん、フェミニンなスカートに合わせても、今年らしさと大人っぽい抜け感が演出できそうです。

コーデを好バランスに導く無骨な乗馬ブーツ

【ZARA】「バックル付き乗馬ブーツ」\10,990（税込）

しっかりとした太さのある筒に配されたベルトと低めのヒールが、無骨な印象の乗馬風ブーツ。派手すぎないバックルの金具使いで、ハードすぎずに品よくメンズライクな要素を取り入れられそうです。レザー調の素材を使っているので、気軽にデイリー使いできそうなのも魅力。トレンドのミニスカートやショートパンツと合わせて、アクティブに履きこなして。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N