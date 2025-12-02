高市首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」が流行語大賞に　「トランプ関税」「古古古米」などがトップ10入り

2025年話題になった言葉に贈られる「T＆D保険グループ新語・流行語大賞」。

年間大賞に選ばれたのは、高市首相が自民党総裁選の勝利演説で口にした「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」が史上初となる「女性首相」のワードとともに年間大賞に輝きました。

受賞後、高市首相は「賛否両論いただきました。日本国の国家経営者としては、なんとしても自分も働いて働いて働いて働いて働いて、国家国民の皆さまのために貢献したい。そんな思いがございました。決して多くの国民の皆さまに働きすぎを奨励するような意図はございません」とコメントしました。

その他トップ10にランクインした言葉のうち、「トランプ関税」では関税交渉を担当した赤沢経済産業相が表彰式に出席。

赤沢経産相：

（Q.トランプ大統領の胸襟 どのように開かせた？）懐に飛び込むとか、一生懸命営業するとか民間の人なら本当にお分かりになるようなことだと思いますが。（選ばれたのが）「ピストン赤沢」でなくて良かったなということも思っております。

また、市街地に出没したクマに対し発砲を可能にする「緊急銃猟/クマ被害」やコメ価格高騰を受けて政府が放出した「古古古米」、さらに大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」などがトップ10入りしました。